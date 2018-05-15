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234檔A股入摩 大金融、大消費受關注

2018-05-15 20:35經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

MSCI資本公司（明晟）公布半年度指數權重調整結果，中國A股進入MSCI指數體系受各界矚目，根據公布的資訊，此次共有234檔中國A股納入MSCI新興市場指數，以金融、消費類股為主，包括工商銀行、建設銀行、中國石油等。A股第一階段以2.5%納入，9月可望再提高至5%。

富蘭克林華美中國A股基金經理人陳蓓娟指出，中國做為全球第二大經濟體，A股的相對地位於MSCI權重不斷提升，可帶動更多海外主動配置資金透過滬深股通進入A股。

從資金面來看，外來資金持續經由互聯互通機制進入中國股市，4月北向資金淨流入人民幣387億元，較3月人民幣97億元大幅提升，配合5月互聯互通每日額度擴大至人民幣520億元，顯示資金提前布局，可望帶動藍籌股行情。

根據大部分研究報告估計，MSCI效應將為A股帶來短期人民幣500至700億元，長期約人民幣2兆元的增量資金，約等於中國股市2到3個交易日的成交金額。陳蓓娟認為，焦點應在A股納入MSCI對A股與中國金融市場開放的重要意義，一是追蹤指數的資金被動配置A股，將提升A股的境外資金比例；二是MSCI所代表的全球體系對於投資者結構和投資風格將持續影響A股，成分股的投資機會值得關注。

未來估值相對較低並具穩增長特性的大金融易受資金青睞，金融股在政策帶領下投資價值浮現，中國銀監會下調商業銀行撥備覆蓋率，且中國央行宣布定向降準，都有利銀行業績表現，目前中國工商銀行等四大行股價淨值比約0.86倍，隨業績穩定與資產品質改善，存在估值修復空間。優質藍籌的表現空間大且下檔風險有限，內需推動的消費類股，以及政策支持力度超出預期的醫療類股值得注意。

受中國A股納入MSCI影響，台股在MSCI新興市場指數的權重下降，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰分析，MSCI權重調整對台股影響有限，重點還是在於流入新興亞洲資金總量是否提升，更重要是台股擁有相對較高殖利率的優勢，在亞洲各主要股市僅次於澳洲，澳洲受原物料與幣值波動影響較大，台股對於全球資金具有吸引力，較高殖利率成為股價下檔支撐。現階段看好塑化、生技、電子零組件、高現金殖利率個股。

A股MSCI人民幣

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