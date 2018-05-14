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美中制裁戰：川普成了「中興」最大救星？

台股大漲百點 權證投資人搶買華新

2018-05-14 12:39經濟日報 記者魏興中╱即時報導

台股今（14）日盤中開高走高，最高來到10,964點，大漲逾百點，表現持續強勢。隨著現貨市場走強，權證市場交投也持續熱絡，其中權證投資人最偏好的連結標的為華新（1605），共有三檔認購權證擠入成交金額排行榜前十大。 

隨著國際局勢相關利空逐步鈍化，加上美股走揚、外資轉賣為買、以及台系權值股領軍上揚，帶動加權股價指數強勢反彈，今日盤中一度大漲逾百點，準備再度叩關11,000點失土。

反映在權證市場上，隨著多頭買盤進場簇擁，相關題材股紛紛走強，成為吸引市場青睞的目光，也成為權證投資人追買的焦點。如華新集團股、被動元件族群、太陽能相關等，均成為投資人搶進的重心。

其中華新集團股中的華新，由於市場預期將入列MSCI成分股，激勵市場買盤大舉搶進，近期股價走勢因而明顯轉強，今日盤中開高走高，甚至一度亮燈漲停，成為引領市場多頭的重要指標之一。

事實上，MSCI季度調整明將公布，雖然由於A股入摩效應，市場普遍預期台股權證調降機率高，不過，仍有部分個股有機會入列成分股，市場點名華新、中美晶、華新科、致茂、美食-KY、矽力-KY、台玻等。

而其中華新，雖然線纜本業需求不如預期，不過隨著近年來國際銅價大漲，加上風電題材發酵，使得華新近兩年走出一波大多頭格局，股價由不到10元起漲，今日盤中已一度來到25.1元波段高點，表現相當亮麗搶眼。

華新科台股

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