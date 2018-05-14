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最牛一輪／東聯迎旺季 元大7A樂

2018-05-14 02:08經濟日報 記者 王皓正

受下游聚酯業進入傳統旺季，開工率回升，EG（乙二醇）需求提升，報價重返每噸1,000美元大關。東聯（1710）公布4月營收30.3億元，創下單月歷史新高，月增2.21%、年增58.6%。

看好東聯後市展望的投資人，可以留意相關認購權證，例如東聯元大7A購01（076996），目前為價外1.6%，實質槓桿則達到3.78倍，距離到期日仍然有153天。

經濟日報提供
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東聯元大認購

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