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權證市場熱成交金額破54億元　國巨、聯發科最熱門

2018-05-11 17:23經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

權證市場今（4）日交易金額達54億元，約占整體市場總成交金額的2.56%。市場偏多追價認購權證，認購與認售權證的交易金額比例90.48%：9.52%。市場熱點聚焦被動元件指標股國巨（2327）認購權證成交金額驚破3億元。

回顧本周權證成交金額已連續四日破50億元，9日權證成交金額占比更達3%。今日權證成交金額再放大至54億元，不過今日因大盤量能增加至2,136億元，所以權證占大盤成交金額僅有2.56%。

觀察認購與認售成交金額比例，可看出近期權證投資人相對看多個股，認購權證與認售權證的交易金額比例為90.48%：9.52%，是4月16日90.77:9.23來，認購權證比重最大之日。

在市場熱點方面，在被動元件指標股國巨周漲破兩成下吸引投資人目光，激勵市場追價被動元件族群，不過今日國巨衝破900元後，在獲利了結賣壓出籠下翻黑，讓被動元件族群同步盤中走弱，但市場對族群信心不減積極追價。

標的熱門程度來看，被動元件熱潮延燒至權證市場，讓國巨標的的相關權證交易金額破3.4億元，是權證市場最高，其次是聯發科1.7億元、工具機指標股上銀1.5億元。

今日成交金額前十名的權證全是認購權證，成交金額均1,400萬以上，最高者破三千萬元。依照成交金額排序，分別是信昌電元大76購01 （733957）、國巨麥證77購01 （073025）、國巨永豐7A購02 （077232）、國巨凱基7A購06（077586）、上銀凱基7A購01（076710）、華新麥證77購01（072931）、國巨中信76購01（069030）、大成鋼麥證77購01（072933）、奇力新麥證79購01（075438）。

至於認售權證成交金額前五名成交金額，每檔在500-700萬左右，金額排序，分別是台積電玉山79售02 (06996P)、旺宏群益79售02（06928P）、國巨元大7A售10(07456P)、旺宏群益7B售03（07318P）、鴻海元大79售07(07122P)。。

若市場投資人想小額參與高價股走勢，不妨購過透過權證介入行情。券商表示，在挑選認購權證方面，可優先留意距離價內外15%以內具有較佳的槓桿效果，並可留意距離到期日三個月以上的相關認購權證。

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