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台指期 行情漸趨多頭

2018-05-11 03:38經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（10）日震盪走揚，指數齊步站穩10,700點關卡之上，分析師表示，目前期指價差由逆轉正，但外資淨多單減少1,118口，淨多單部位降至32,740口，展望後市，短線盤勢可正面看待，仍有持續向上挑戰的機會。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三持續反彈，道瓊與S&P500站上季線，那斯達克指數更創3月下旬以來新高，激勵台股昨日早盤跳高開出。

盤面上被動元件族群持續狂飆，加上傳產股亦有不錯表現，聯手推升指數進一步走高，終場加權指數上漲56點收10,760點，成交量1,384億元。

期貨方面，美股走勢轉強，也激勵台指期行情，個股中台塑四寶股價受到油價刺激而走高，其中台塑化甚至走高2%，成為領漲重心；終場台指期收漲60點至10,763點，成交口數11.7萬口。價差方面，台指期為正價差2.79點，電子期轉為逆價差0.07點，金融期逆價差縮至0.93點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超21億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加687口至8,685口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,118口至3萬2,740口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加870口至5,550口。

永豐期貨指出，大盤以帶短上影線紅K棒收復月線，並連二日站上10,700關卡，加權指數開高走高日線連五紅，外資現貨轉為買超，但台指期貨多單出現減碼。

展望後市，由於指數收盤成功站上月線，且成交量能持續擴大，配合國際股市走穩，短線仍有進一步向上挑戰季線反壓可能，惟操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

元大期貨則認為，新台幣在連日趨貶並接近30元大關後，貶值力道有所消緩，有助於緩解資金外流的風險。整體而言，台指期近五個交易日累計上漲近260點，並順利克服月均線反壓，行情已漸趨多頭。

在盤勢發展上，近期電子類股偏強，配合油價上漲可望帶動塑化族群，台指期短線可正面視之，後續留意伊朗核協議和美朝峰會進展。

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