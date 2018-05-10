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馬哈迪：現在大馬無政府 盼今天下午5點前有總理

5月台指期漲60點

2018-05-10 14:05中央社 台北10日電

台北股市今天終場漲56.86點，收10760.21點。5月台指期以10763點作收，上漲60點，與現貨相較，正價差2.79點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨10703點、6月期貨10680點。

台股今天終場漲56.86點，收10760.21點，成交金額新台幣1380億元。

5月台指期貨以10763點作收，漲60點，成交11萬5946口；6月期貨以10743點作收，漲63點，成交4246口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期
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