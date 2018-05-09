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台指期 短線震盪整理

2018-05-09 04:28經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（8）日震盪走高，指數齊步站穩10,600點關卡。分析師表示，目前期指逆價差擴大，外資淨多單增加6,270口，淨多單部位升至2萬9,370口，展望後市，短線盤勢預期將在前波低點與月線間震盪整理。

昨日早盤跌深電子權值股持續扮演反彈領頭羊，如台積電、台達電與聯發科等反彈幅度均超過2%，搭配油價創下近期新高推升台塑化股價大漲收盤，雖然美元指數走強導致新台幣匯率盤中貶至波段新低，但仍無礙台股漲勢。

期貨方面，台指期昨天延續上漲趨勢，並克服10,600點關卡，終場台指期得以收漲75點至10,669點，成交口數12萬口。

價差部分，台指期逆價差擴至24.38點，電子期逆價差擴至1.05點，金融期逆價差擴至4.37點。

永豐期貨表示，觀察籌碼面變化，在現貨部分，三大法人買超11.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加6,674口，使留倉部位轉為淨多單3,516口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6,270口至2萬9,370口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則增加3,221口，使留倉部位轉為淨多單1,483口。

永豐期貨指出，從技術面來看，昨天日K連三紅並創下短期反彈新高，短期均線轉為上彎，且KD指標持續黃金交叉向上，但上檔壓力仍逐漸下移，加上外資資金外流壓力未除，指數仍可能在前波低點與月線間來回震盪打底。

元大期貨認為，昨天已是連續三日反彈，收盤價已經來到近十個交易日高點，或有機會打破5月以來的整理態勢；不過，由於新台幣仍呈現貶值，本周還有伊朗核協議的不確定風險在，因此現階段布局宜短打為主。

台指期期貨逆價差
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