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國泰連結美股AI及機器人ETF 6月將上市

2018-05-08 16:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰投信瞄準人工智慧AI+Robo的「智慧型商機」的大未來，推出國泰趨勢ETF傘型基金，包括連結最純正的AI投資標的指數的「國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF」(00737)、投資科技趨勢軟硬體推手的台韓指數的「國泰台韓科技ETF」(00735)，以及供應高端科技所需原料及消費商機的「國泰富時新興市場ETF」(00736)，國泰投信將於5月21日至23日募集，並預計於6月11日上市，讓投資人在台灣就能輕鬆參與AI新科技商機。

據國際調研機構(PwC)最新的《全球人工智慧研究報告》，在2030年，人工智慧將為全球帶來15.7兆美元的GDP新產值，約等於目前中國加上日本的GDP生產總額，並將為全球GDP帶來高達14％的成長。此外，全球服務型機器人的產值，從2017年的51.6億美元，每年將以至少20%的速度成長，至2020年預估產值將高達267億美元，AI將成為21世紀最有可為的科技新浪潮。

國泰投信表示，看好未來智慧科技的商機，其實有更好的投資方式，最直接的是透過納斯達克(Nasdaq)和CTA編製的人工智慧指數，涵蓋13個國家的88檔成分股，該指數包含了全球上、中、下游的AI和科技公司，許多更是投資人耳熟能詳的大型公司，例如從事AI晶片設計的Nvidia、自駕無人車特斯拉、生產消費型機器人的 Garmin等，只需要投資追蹤AI概念股的國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF，就能夠參與AI長期趨勢及投資機會。

國泰投信總經理張雍川指出，國泰趨勢ETF傘型基金，提供三檔聚焦不同AI及科技概念的ETF，投資人可以根據個人的投資屬性與投資配置，選擇合適的一至二檔ETF，AI生活不再是夢想，AI投資也隨手可得。

國泰投信趨勢傘型ETF將於5月21日至23日募集
國泰投信趨勢傘型ETF將於5月21日至23日募集
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國泰ETF人工智慧
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