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華邦電4月營收44.89億元 月增7.35%

2018-05-07 18:11經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

華邦電（2344）今公布自行結算的2018年4月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，4月份合併營收為44.89億元，較上個月增加7.35%，較去年同期增加23.43%。累計2018年1至4月合併營收為166.45億元，較去年同期增加18.37%。

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