權證講座 教戰操作心法

2018-05-03 02:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／台北報導



經濟日報第八屆「權民搶百萬」之第三場權證講座，將於5月5日回師台北舉行。除將邀請非凡錢線百分百主持人胡睿涵擔綱外，另外還邀請萬寶投顧董事長朱成志、權證達人藍偉誠，與現場投資人分享各項投資訣竅。報名網址：https://money.udn.com/warrantbrand/lecture/L03。

經濟日報「權民搶百萬」已堂堂邁入第八屆，相關合作業者包括元大、凱基、群益金鼎、兆豐、富邦、永豐金、國泰、元富、及中國信託等九大權證發行商，整體市占率超過八成，連同交易所、櫃買中心等單位，共同肩負起市場推廣與教育的重責大任，獲得投資人高度認同。

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而「權民搶百萬」相關活動中的階段重頭大戲「權證講座」，繼台北首場與台中場順利圓滿結束後，第三場講座將回師台北舉行。預計將於5月5日（周六）下午2時，假台大醫院國際會議中心402會議室（台北市中正區徐州路2號）登場，歡迎投資人踴躍報名參加。

講座當日，將邀請非凡錢線百分百主持人胡睿涵、萬寶投顧董事長朱成志、權證達人藍偉誠等，分別就「詭譎國際局勢、權證投資應變」、「2018年投資大趨勢」、以及「權證高手操作心法（一）」等三大議題進行發揮，期能讓前次台北場向隅的投資人，能對2018年的投資方向得到全面性的了解。

胡睿涵是資深媒體人，對於各項財經議題掌握度極深，在她流暢專業的主持風格下，將帶給現場權證投資人豐富的饗宴；朱成志在投資界經驗豐厚，擅長以武俠小說類比投資，在他風趣幽默的分享下，投資人必將獲益良多；藍偉誠是權證投資的實務高手，在他分享操作心法下，投資人的功力必能精進。

此外，只要報名權證講座，並搶答Q&A的權證投資人（有獎徵答活動），便可獲得價值1,000元的統一超商（7-11）禮券，總計共十名幸運得主，歡迎投資人踴躍參與。

有關經濟日報相關的權證活動，投資人除可參閱官網外（同報名網址），也可透過手機或手持式裝置掃描QR Code掌握相關訊息。