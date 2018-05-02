減資+配息 新至陞股東每股拿8元

2018-05-02 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



機構件廠新至陞（3679）通過現金減資及盈餘分配案，去年因每股稅後賺5.5元，董事會決議配發現金股利6元，其中含3元資本公積轉配發股息，同時由於現金減資20%，每股退還2元，等於今年股東每股可拿8元。

新至陞董事會通過現金減資及盈餘分配案，去年因每股稅後賺5.5元，董事會決議配現金股利6元，其中含3元資本公積轉配發股息。

新至陞表示，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，提高資本運用效率，董事會決議辦理現金減資20%，每股退還2元，減資後股本6.34億元，淨值從54.8元提升至66元，或合計現金股息與每股減資退回股款，股東今年可拿8元。

新至陞科技現金充裕，截至今年第1季止，帳上現金約有36億元，今年第1季為電子業傳統淡季，且因客戶新產品推出延遲嫁動率，營收較去年同期下降5%，毛利率為15%。加上受到人民幣對美金匯率走升的影響，認列匯損8000萬元，及台灣企業所得稅率由17%調高到20%，估計認列因子公司產生的遞延所得稅費用9000萬元，影響造成公司虧損，若排除上述一次性的影響，獲利表現仍屬正常。