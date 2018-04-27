親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

匯損拖累 亞泰首季每股純益0.57元

2018-04-27 16:14經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

影像感測器模組大廠亞泰（4974）公布首季財報，首季營收8.88億元，年增率21%，營業淨利9,000萬元，年增率22%，稅後淨利4,100萬元，年減率13%，為八季來低點，主要受到台幣及人民幣對美金值產生匯兌損失影響所致，基本每股純益0.57元。

財報亞泰
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

六角拚展店 衝刺營運

2018-04-27 00:04

富宇 配息1.5元

2018-04-27 00:04

正德0.14元 轉虧為盈

2018-04-27 00:04

中裕雙利多 營運喊衝

2018-04-27 00:04

中光電 每股賺0.45元

2018-04-27 00:04

精測總座 樂觀本季表現

2018-04-27 00:04

穩懋 上月每股賺0.51元

2018-04-27 00:04

萬達光電上櫃 啟動蜜月行情

2018-04-27 00:04

譜瑞 上季EPS達5.3元

2018-04-27 00:04

研發傳喜訊 美時意氣風發

2018-04-26 14:37

陸廠10意入股 大宇一度大漲

2018-04-26 14:37

萬達光電上櫃 盤中漲21%

2018-04-26 14:37

萬達上櫃行情甜蜜 盤中股價漲至30.7元

2018-04-26 11:47

中裕愛滋新藥 搶攻歐洲

2018-04-26 00:03

國際板業務 聚焦主權債

2018-04-26 00:03

太景抗生素 在俄解盲成功

2018-04-26 00:03

櫃買東莞招商 回響熱

2018-04-26 00:03

全家炸雞二號店明開幕

2018-04-26 00:03

宇峻新遊戲上市 衝業績

2018-04-26 00:03

新漢衝刺工業4.0商機

2018-04-26 00:03

精測Q1獲利成長48%

2018-04-26 00:03

券商衍生性商品業務鬆綁

2018-04-23 00:04

櫃買中心徵才 報名至5月6日

2018-04-23 00:04

先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04

網龍攜韓廠攻手遊

2018-04-23 00:04

興櫃新星／樂斯科搶進東協 長線俏

2018-04-23 00:04

興櫃一周／緯穎躍成交量冠軍

2018-04-23 00:04

興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04

櫃買家族 衝上1,095家

2018-04-23 00:04

越商將蓋鋼廠 燁聯、唐榮警戒

2018-04-23 00:04

股后信驊創天價 進逼千元

2018-03-28 14:36
看更多

熱門文章

國巨27日停牌 市場臆測應會公布併購案

2018-04-26 18:40

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

友達Q1犀利 超越面板龍頭

2018-04-27 01:15

國巨以每股73元公開收購君耀

2018-04-27 16:01

國泰金擬配息2.5元 總金額314億創金控史上新高

2018-04-26 19:14

再度併購？國巨停牌 大毅股價先攻漲停板

2018-04-27 10:54

鴻海力守80元大關 外資連續賣超23天

2018-04-26 17:34

國巨停牌 併購大王陳泰銘再出手

2018-04-27 01:26

台積股價破底 外資擬回補

2018-04-27 00:57

公股槓外資 擴大買超

2018-04-27 01:25

上海商銀申請轉上市 金融股第一家

2018-04-26 16:43

國巨再傳併購 大毅點紅燈

2018-04-27 14:24

中裕雙利多 營運喊衝

2018-04-27 00:04

跌破眼鏡！美律首季每股竟虧損0.36元

2018-04-27 11:58

上海商銀 申請上市

2018-04-27 00:01

富邦媒第1季營收101.8億元 上市以來新高

2018-04-26 19:42

資金流向生技股了嗎？中裕盤中股價創高

2018-04-26 19:42

外資挺智邦 目標價129元

2018-04-27 00:04

廣達、英業達 營運將回溫

2018-04-27 00:04

穩懋 上月每股賺0.51元

2018-04-27 00:04

旺宏Q1獲利年增829% Q2價格估持穩

2018-04-26 16:40

宏碁進補 獲智利大單

2018-04-27 00:04

台光電0.86元 聯茂1.19元

2018-04-27 00:04

分析師：友達殖利率高 資金轉進

2018-04-27 01:16

美律董座卸總裁職務 原財務長黃朝豐升任

2018-04-26 21:52

瑞儀衰退81% 近三年點

2018-04-27 00:04

美股反彈、台積電回神 台股收漲64點重回10500

2018-04-27 13:38

當沖降稅延長 柯建銘：球在國民黨手上

2018-04-27 00:14

銀行搶破頭！正隆72億元聯貸 爆240%超額認購

2018-04-26 16:59

金融業投資純網銀規範出爐 持股需逾50%

2018-04-26 16:43

中華電搶客 推運動套餐

2018-04-27 00:04

台郡 上季EPS 0.8元

2018-04-27 00:04

電腦展登場 概念股聚光

2018-04-27 00:01

原相第1季每股賺1.4元 年增1.15倍

2018-04-26 22:54

旺宏Q1獲利 同期最佳

2018-04-27 00:04

中美晶帶勁 四檔吸睛

2018-04-27 00:00

宏全列警示股 第1季每股稅後純益0.89元

2018-04-26 21:49

科技執法股 市場矚目

2018-04-27 00:01

台光電Q1每股賺0.86元 近四年同期新低

2018-04-26 17:11

微星 推電競桌機新品

2018-04-27 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top