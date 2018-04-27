投資人布局全球新利器 海外複委託大躍進

2018-04-27 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



券商複委託成為投資海外市場的利器，永豐金證券總經理葉黃杞指出，複委託金額去（2017）年創下2兆元的成交量，今（2018）年前三個月已超過7000億，投資人布局海外已成為大趨勢，發展券商特性財富管理業務，運用實體及數位金融虛實整合服務，強化投資專業與風險管理，滿足投資人跨國佈局的需求，已是券商發展的重點方向。

繼海外共同基金之後，複委託成為跨國投資的主要管道，根據券商公會的最新統計，複委託金額在去年大幅成長，2016年全體券商年度交易量為1.66兆元，去年一舉突破2兆達2.06兆元，年增率高達2成4，而累積今年前三個月已達7397億元，複委託業務已是證券產業發展的主要動能之一。

葉黃杞表示，投資人跨足海外市場的需求在境外共同基金規模變化上最先反應，2009年台灣境外基金規模已突破2兆，2014年更站上3兆的水位，海外投資需求殷切形成大趨勢，永豐金證券在四年前開始改造轉型，從人才的專業培訓，產品創新，提升數位化服務能力到強化風險管理，從券商傳統優勢中轉型，發展出具有券商特性的財富管理策略。

根據券商公會的統計，複委託以專業機構投資人為主力，佔比達59％，非專業投資人佔13.6％，專業投資人(PI)佔27.5％。葉黃杞指出，海外複委託交易大幅成長，是證券同業在競爭中彼此激勵一起開拓出新局面的成果。