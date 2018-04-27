期貨商論壇／選擇權 避險操作

2018-04-27 05:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 整理



昨（26）日外資減碼選擇權淨空單3,584口至4,030口留倉，自營商減碼選擇權淨空單3,367口至17,611口留倉，周選買權價平附近最大未平倉（OI）從10,750點下降至10,650點，賣權最大OI則維持在10,400點，選擇權價平附近最大OI區間壓縮，P/C ratio出現小幅下滑，短期偏空格局尚未改變。

美股周三止跌反彈，加上臉書、AMD盤後公布財報優於預期，帶動台指期早盤開高並站回10,600點，但繼中興通訊後，中國電信設備大廠華為再遭到美國司法部的調查，電子類股跌勢再起，並引領指數翻黑下挫，權值龍頭台積電（2330）收跌逾1%，再創今年以來的新低，IC設計大廠聯發科跌幅亦達4%。就盤勢而言，台指期開高走低。

自台積電法說結束之後，台股的盤勢表現跌勢不止，蘋果iPhone的銷售也持續被多家研究機構看衰，中興、華為則是相繼遭到美國鎖定懲罰，亦影響到電子族群的表現。短期可以留意聯發科、台達電、國泰金等法說釋出的產業方向，今年第1季財報也將陸續公布，亦將影響台股的後續走勢。

在操作策略方面，投資人可以考慮以選擇權來規避風險，或者以價差策略來參與行情。

（元大期貨提供）