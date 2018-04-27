台指期 技術指標看空

2018-04-27 05:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（26）開高走低，齊步失守10,500點關卡。分析師表示，現階段期指逆價差收歛，但外資淨多單再減650口，淨多單部位降至2萬8,344口，展望盤勢，上檔壓力有逐漸下移跡象，台指期仍有向下修正的壓力。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三在財報利多帶動下稍見止穩，加上盤後公布科技股財報亮眼，激勵那斯達克電子盤一度漲逾0.6%，現貨開盤後台股一度站回10,600點。

加上兩韓領導人歷史性會面激勵韓股開高走高，早盤台股企圖挑戰年線，但新台幣匯率續創今年新低，加上陸股疲弱，早盤開平後隨即下殺跌幅超過1%，連帶壓抑台股漲勢收斂，終場加權指數下跌71點收10,488點，成交量1,413億元。

在期貨市場方面，台指期昨天早盤雖開高並站回10,600點，但隨後盤勢一路震盪走低，台指期終場下跌59點至10,476點，成交口數12.8萬口。價差部分，台指期逆價差縮至12.58點，電子期逆價差縮至0.57點，金融期逆價差縮至2.22點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超86億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,549口至3,704口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少650口至2萬8,344口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是增加5,661口，使留倉部位轉為淨空單2,565口。

永豐期貨表示，就技術面來看，昨日日K中黑吞噬前紅並連二日失守年線支撐，短中期均線持續下彎，且跌破前低反倒量能增加，多項技術指標仍維持空方訊號。加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若年線未能迅速站回，未來仍繼續向下回補農曆春節後多方缺口的機會。

元大期貨指出，目前期現貨逆價差雖縮減，不過選擇權波動率指數再由16.15上升到16.45，顯示避險情緒仍然高漲。

整體而言，昨台指期呈現開高走低，失守10,500點關卡，近五個交易日下跌接近500點；展望盤勢，由於美中關係衝突未消，電子終端需求疑慮持續，加上外資持續偏向空方，台指期仍有向下修正壓力。