親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

Google小姐別這樣！ 神祕三疊字發音聽了好害羞

宗教團體繞過政治獻金法 對政治造成甚麼惡果？

台股震盪加劇 投資人權證避險

2018-04-24 14:58經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股在台積電等法說會行情變調演出、外資動向成謎等因素拖累中，短線繼失守月、季、半年線後，今（24）日行情再次大跌117點、收在10,579點，失守年線重要關卡；隨現貨市場行情震盪，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結的國巨（2327）的國巨麥證77購01（073025）。

市場預期美國聯準會將加速升息，今年再升息三次的機率高達八成中，美國十年期公債殖利率上升到2.99%的近年新高，美股四大指數震盪，不過，隨盤後電子盤開始反彈，今日亞股漲多跌少，但台股卻在台積電引發的電子股第2季展望疑慮、新台幣手續走貶伴隨外資出走等因素中，行情大跌、並失守年線關卡。

權證市場方面，隨現貨市場震盪加劇，投資人改以權證試單中，整體權證市場成交金額為40.39億元，占大盤比重為2.03%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為30.12億元，認售權證成交金額為10.27億元，認購權證成交金額占總成交金額74.57%；認購、認售比值為2.93倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結國巨的國巨麥證77購01，成交金額為2,887萬元；認售排名第一的是，連結貿聯-KY（3665）的留聯元大79售4（07052PP），成交金額為1,003萬元。

其中值得注意的是，在國際股市動盪之際，市場資金選擇以業績成長股為避風港，包括法人看好漲價將帶動今年業績表現的國巨、與美國製造的大成鋼等，就整體方向來看，今日認售金額為近期首次突破10億元，顯示避險氣氛也正在逐漸升高，需留意市場資金流向。

認售權證認購國巨
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

iPhone觸控模組翻漲 權證關注這兩檔

2018-04-24 10:52

人行力穩資金面 法人：可低接或定期定額布局A股基金

2018-04-24 10:32

期貨商論壇／選擇權 布局賣權

2018-04-24 00:40

期貨商論壇／榮成期 格局偏多

2018-04-24 00:40

台指期 法人保守看待

2018-04-24 00:40

全民權證／台勝科、合晶 二檔靚

2018-04-24 00:00

全民權證／光頡 選價外15%內

2018-04-24 00:00

全民權證／頎邦利多 押長天期

2018-04-24 00:00

最牛一輪／全宇生技靚 凱基77閃

2018-04-24 00:00

聯詠、欣興 鎖定價平

2018-04-24 00:00

旺宏、元太 四檔聚焦

2018-04-24 00:00

大江、邦特 聯合認購熱

2018-04-24 00:00

台道瓊、標普期偏弱震 夜盤嚴設停損停利

2018-04-23 14:24

欲振乏力 台指期失守10700點

2018-04-23 14:24

上證 短線摸底震盪

2018-04-23 14:24

興富發期 大案交屋拉拔

2018-04-23 14:24

法人：黃金為絕佳避險工具 後續仍有可為

2018-04-23 08:54

法人：中國A股基金近期逢回可陸續進場

2018-04-23 08:53

全民權證／恒耀績優 挑逾90天

2018-04-23 00:04

全民權證／GIS 優選價內外15%

2018-04-23 00:04

全民權證／潤泰全搶眼 二檔俏

2018-04-23 00:04

大同夯 上周看多第一

2018-04-23 00:04

最牛一輪／榮成利多 元大78俏

2018-04-23 00:04

台苯動能強 押寶價平

2018-04-23 00:04

宏盛台玻 認購帶勁

2018-04-23 00:04

期貨商論壇／上銀期 偏多布局

2018-04-23 00:02

期貨商論壇／選擇權 操作買權

2018-04-23 00:02

台指期 上檔壓力沉重

2018-04-23 00:02

期貨商論壇／選擇權 籌碼偏多

2018-04-20 05:16

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

2018-04-20 05:16

台指期 向多方靠攏

2018-04-20 05:16

全民權證／穩懋看旺 挑微價外

2018-04-20 00:00

全民權證／台塑南亞 二檔吸睛

2018-04-20 00:00

全民權證／國巨利多 選價外15%

2018-04-20 00:00

最牛一輪／大成鋼報喜 元富79拉砲

2018-04-20 00:00

全新犀利 四檔錢景佳

2018-04-20 00:00

晶電樺漢 押寶長天期

2018-04-20 00:00

奇力新、儒鴻 認購聚光

2018-04-20 00:00

美律賣金雞母 去年第4季每股稅後純益11.16元

2018-02-14 18:22
看更多

熱門文章

新光金併元富證？ 兩公司都公告明天股票暫停交易

2018-04-23 17:42

凱基銀交易員炒匯大虧2.4億 已加強風控

2018-04-24 13:26

傳政府基金護盤 台股仍大跌117點年線失守

2018-04-24 13:38

大立光擬配發72.5元現金股利 配發率37.4%

2018-04-23 15:52

撼訊24日起預收款券 每20分鐘撮合一次

2018-04-23 19:11

12年持股穩穩增 新光金將併元富證

2018-04-23 19:54

法人看蘋概股 和碩優於鴻海

2018-04-24 00:46

破紀錄！ 大立光配息72.5元

2018-04-24 00:43

空頭氣焰轉強 台股早盤跌逾150點失守10,600點關卡

2018-04-24 09:34

合併好事近了？ 新光金、元富證24日雙停牌交易

2018-04-23 18:02

外資賣超第1名亞股是台股 今年以來已賣超逾41億美元

2018-04-23 18:25

穩懋 Q1獲利下滑47%

2018-04-24 00:01

中裕新藥將開賣 股漲

2018-04-24 00:01

法人：外資5月可望回流

2018-04-24 04:30

這些題材 讓被動元件族群股價始終不熄火

2018-04-23 18:34

聯發科將法說 外資提前按讚

2018-04-24 00:47

聯發科27日法說 外資態度偏多

2018-04-23 20:29

旺宏、元太 四檔聚焦

2018-04-24 00:00

就市論勢／AI、矽晶圓 有魅力

2018-04-24 00:01

穩懋VCSEL製程領先 競爭優勢大

2018-04-24 00:01

華晶科 擬募資18億元

2018-04-24 00:01

中磊私募 將引進外資

2018-04-24 00:01

外資今年賣超台股逾千億 亞股之首

2018-04-24 00:02

法人：台積電股價修正 盯營運表現

2018-04-24 00:57

短線利空 大股東賣股繳稅

2018-04-24 00:01

茂矽產能滿載 Q2有看頭

2018-04-24 00:01

外資3理由砍目標價 台郡股價創15個月新低

2018-04-24 12:46

MLCC及晶片電阻至少缺貨到年底 相關廠商今年獲利可期

2018-04-24 11:34

BDI連十漲 散裝航運熱

2018-04-24 00:01

全民權證／台勝科、合晶 二檔靚

2018-04-24 00:00

外資賣壓不止 台股再挫150點

2018-04-24 09:51

新光金元富證雙雙暫停交易 宣布合併機率高

2018-04-23 19:56

歐菲光投資宸鴻破局 宸鴻大跌逾9%

2018-04-24 10:07

美律遭外資砍目標價 股價創一年來新低

2018-04-24 12:00

智慧跑表上市 群光受惠

2018-04-24 00:01

宏碁小金雞宏星今登興櫃 首日股價飆漲近四成

2018-04-23 18:32

法人建議 Q2仍是股優於債 選股是重點

2018-04-23 15:46

SM報價漲 國喬台苯受惠

2018-04-24 00:01

台積電大立光翻紅 台股跌幅收斂

2018-04-24 11:32

台泥股價火熱 拉抬水泥類股指數漲幅居冠

2018-04-24 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top