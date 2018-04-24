台股震盪加劇 投資人權證避險

2018-04-24 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股在台積電等法說會行情變調演出、外資動向成謎等因素拖累中，短線繼失守月、季、半年線後，今（24）日行情再次大跌117點、收在10,579點，失守年線重要關卡；隨現貨市場行情震盪，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結的國巨（2327）的國巨麥證77購01（073025）。

市場預期美國聯準會將加速升息，今年再升息三次的機率高達八成中，美國十年期公債殖利率上升到2.99%的近年新高，美股四大指數震盪，不過，隨盤後電子盤開始反彈，今日亞股漲多跌少，但台股卻在台積電引發的電子股第2季展望疑慮、新台幣手續走貶伴隨外資出走等因素中，行情大跌、並失守年線關卡。

權證市場方面，隨現貨市場震盪加劇，投資人改以權證試單中，整體權證市場成交金額為40.39億元，占大盤比重為2.03%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為30.12億元，認售權證成交金額為10.27億元，認購權證成交金額占總成交金額74.57%；認購、認售比值為2.93倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結國巨的國巨麥證77購01，成交金額為2,887萬元；認售排名第一的是，連結貿聯-KY（3665）的留聯元大79售4（07052PP），成交金額為1,003萬元。

其中值得注意的是，在國際股市動盪之際，市場資金選擇以業績成長股為避風港，包括法人看好漲價將帶動今年業績表現的國巨、與美國製造的大成鋼等，就整體方向來看，今日認售金額為近期首次突破10億元，顯示避險氣氛也正在逐漸升高，需留意市場資金流向。