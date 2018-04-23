永豐全球多元入息基金 開始募集

2018-04-23 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐念慈 ╱即時報導



永豐全球多元入息基金是永豐投信今年首幕的基金，該基金提供美元與新台幣計價，類型有累計與月配息型。主打三大特色人工智慧輔助操作、時間點佳可逢低買債領高息以及債券比重高，持債需破五成，適合退休族長期穩健持有。

其實目前盤面上多元組合型基金相當多，永豐投信認為本檔永豐全球多元入息基金有別其他基金的特色在於，首先加入人工智慧概念，以計量模組協助經理人操作；其次，時間點佳，在升息進程之下，近期債券價格相對已偏低、收益率也增加，相當適合低接債券並長持領息，最後該基金債券比重一定要在五成以上，確保投資人穩健的收益來源。

永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝經理人指出，2018與2019年全球經濟展望仍是穩健成長，股票仍具資本利得空間，不過波動加劇之下，投資適合用多元布局來獲利，該基金波動度將嚴控9%的相對低位，而未來資產配置方面，預計採債55%、股35%。債券主要布局投資級債與當地貨幣債券，另外積極布局可轉債，看好景氣溫和成長之下，有利與股市連動大的可轉債表現。

永豐投信總經理吳嘉欽表示，今年會推出此產品考量今年面對波動加劇的投資環境，但看好未來景氣持續增溫，波動雖大，但仍有獲利空間，不要被波動影響而錯過今年的投資機會。面對波動，除了定期定額分散風險之外，就是可透過分散資產來降低風險，相當適合透過多元資產相關基金進場。另外，目前在升息環境，息收增加，何不納入相關基金讓自己也能跟同升息一同領高息。

永豐投信董事長蕭子昂指出，永豐投信近期投資表現佳，無論在趨勢平衡基金與高科技基金均表現亮麗，本次推出的永豐全球多元入息基金也相當適合退休族理財，我自己都會進場投資。