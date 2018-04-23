親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

永豐全球多元入息基金 開始募集

2018-04-23 13:16經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

永豐全球多元入息基金是永豐投信今年首幕的基金，該基金提供美元與新台幣計價，類型有累計與月配息型。主打三大特色人工智慧輔助操作、時間點佳可逢低買債領高息以及債券比重高，持債需破五成，適合退休族長期穩健持有。

其實目前盤面上多元組合型基金相當多，永豐投信認為本檔永豐全球多元入息基金有別其他基金的特色在於，首先加入人工智慧概念，以計量模組協助經理人操作；其次，時間點佳，在升息進程之下，近期債券價格相對已偏低、收益率也增加，相當適合低接債券並長持領息，最後該基金債券比重一定要在五成以上，確保投資人穩健的收益來源。

永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝經理人指出，2018與2019年全球經濟展望仍是穩健成長，股票仍具資本利得空間，不過波動加劇之下，投資適合用多元布局來獲利，該基金波動度將嚴控9%的相對低位，而未來資產配置方面，預計採債55%、股35%。債券主要布局投資級債與當地貨幣債券，另外積極布局可轉債，看好景氣溫和成長之下，有利與股市連動大的可轉債表現。

永豐投信總經理吳嘉欽表示，今年會推出此產品考量今年面對波動加劇的投資環境，但看好未來景氣持續增溫，波動雖大，但仍有獲利空間，不要被波動影響而錯過今年的投資機會。面對波動，除了定期定額分散風險之外，就是可透過分散資產來降低風險，相當適合透過多元資產相關基金進場。另外，目前在升息環境，息收增加，何不納入相關基金讓自己也能跟同升息一同領高息。

永豐投信董事長蕭子昂指出，永豐投信近期投資表現佳，無論在趨勢平衡基金與高科技基金均表現亮麗，本次推出的永豐全球多元入息基金也相當適合退休族理財，我自己都會進場投資。

債券升息人工智慧

相關新聞

法人：中國A股基金近期逢回可陸續進場

2018-04-23 08:53

全民權證／恒耀績優 挑逾90天

2018-04-23 00:04

全民權證／GIS 優選價內外15%

2018-04-23 00:04

全民權證／潤泰全搶眼 二檔俏

2018-04-23 00:04

大同夯 上周看多第一

2018-04-23 00:04

最牛一輪／榮成利多 元大78俏

2018-04-23 00:04

台苯動能強 押寶價平

2018-04-23 00:04

宏盛台玻 認購帶勁

2018-04-23 00:04

權證講座 投資訣竅報你知

2018-04-23 00:04

期貨商論壇／上銀期 偏多布局

2018-04-23 00:02

期貨商論壇／選擇權 操作買權

2018-04-23 00:02

台指期 上檔壓力沉重

2018-04-23 00:02

台指期短線「空」優 防外資多單續減碼

2018-04-22 13:43

指數型熊證 留意限價差距

2018-04-22 13:41

期貨商論壇／選擇權 籌碼偏多

2018-04-20 05:16

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

2018-04-20 05:16

台指期 向多方靠攏

2018-04-20 05:16

全民權證／穩懋看旺 挑微價外

2018-04-20 00:00

全民權證／台塑南亞 二檔吸睛

2018-04-20 00:00

全民權證／國巨利多 選價外15%

2018-04-20 00:00

最牛一輪／大成鋼報喜 元富79拉砲

2018-04-20 00:00

全新犀利 四檔錢景佳

2018-04-20 00:00

晶電樺漢 押寶長天期

2018-04-20 00:00

奇力新、儒鴻 認購聚光

2018-04-20 00:00

美律賣金雞母 去年第4季每股稅後純益11.16元

2018-02-14 18:22
看更多

熱門文章

高殖利率股 資金避風港

2018-04-23 00:04

台股重挫 謝金河：台積電問題不大 要小心的是鴻海！

2018-04-23 09:31

台股止跌 看五指標

2018-04-23 00:04

面板雙虎押寶LTPS 受惠

2018-04-23 00:04

雙展概念股 題材熱炒

2018-04-23 00:04

軍工概念股 躍短線亮點

2018-04-23 00:04

就市論勢／物聯網、太陽能 搶風頭

2018-04-23 00:04

水泥被動元件 投信愛

2018-04-23 00:04

Epson加強在台採購 友達樂

2018-04-23 00:04

台幣貶 和大、東陽進補

2018-04-23 00:04

宏全今年獲利 拚新高

2018-04-23 00:04

本周台股關注國際股市 未來可聚焦後手機時代契機

2018-04-22 14:27

越商將蓋鋼廠 燁聯、唐榮警戒

2018-04-23 00:04

台積電破底 台股盤中回測10700點

2018-04-23 10:44

宏全Q1每股 估賺0.87元

2018-04-23 00:04

台虹營運 走出谷底

2018-04-23 00:04

軍工概念股／台船、漢翔 營運升溫

2018-04-23 00:04

台股開低22.49點 被動元件股衝高放閃

2018-04-23 09:12

軍工概念股／和成、上銀 後市看俏

2018-04-23 00:04

宏全戴董…鐵人三項高手

2018-04-23 00:04

momo環保袋熱銷 富邦媒沾光

2018-04-23 00:04

軍工概念股／中、鋼神基 買盤進駐

2018-04-23 00:04

先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04

台股指標有修正壓力 留意業績族群

2018-04-23 08:47

櫃買中心徵才 報名至5月6日

2018-04-23 00:04

券商衍生性商品業務鬆綁

2018-04-23 00:04

台指期短線「空」優 防外資多單續減碼

2018-04-22 13:43

蔡明彥專欄／數據經濟效應 台積後市不淡

2018-04-23 00:04

興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04

軍工概念股／致茂、博大 動能強勁

2018-04-23 00:04

指數型熊證 留意限價差距

2018-04-22 13:41

網龍攜韓廠攻手遊

2018-04-23 00:04

大同夯 上周看多第一

2018-04-23 00:04

台積電申讓持股 茂迪股價一度跌6.48%

2018-04-23 09:53

杰力產品應用廣 動能受期待

2018-04-22 13:28

興櫃一周／緯穎躍成交量冠軍

2018-04-23 00:04

全民權證／潤泰全搶眼 二檔俏

2018-04-23 00:04

被動元件吹漲價風 三巨頭強漲表態

2018-04-23 10:34

宏盛台玻 認購帶勁

2018-04-23 00:04

最牛一輪／榮成利多 元大78俏

2018-04-23 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top