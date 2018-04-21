譜瑞、旺宏 權證押兩個月

2018-04-21 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ／台北報導



台股持續在萬點以上震盪，加上台積電大跌拖累指數，權證發行券商認為，盤面上將以具題材的個股、族群各自表現為主，若想介入權證市場，可留意譜瑞-KY（4966）、旺宏（2337）、環球晶（6488）等相關權證。

台積電法說會不如預期，周五股價重挫逾6%，衝擊台股盤中一度重跌200點，失守短中期均線及半年線10,792點，使得台股、台積電後市多空看法紛歧，大盤指數恐持續震盪。

市場傳出，蘋果可能將於今年6月更新Macbook Air產品線，將筆電螢幕升級到視網膜規格，同樣許久未更新的iPad Pro也可望獲得升級。法人看好，專門供應影像介面驅動IC的譜瑞今年第2季營收可望迎來蘋果的備貨訂單，且增加譜瑞今年營運成長動能。

任天堂遊戲機Switch全球持續熱賣，Switch專用遊戲卡匣近期也擴大追單。由於Switch遊戲卡匣獨家採用旺宏的唯讀式記憶體（ROM），加上Switch遊戲機本體也採用旺宏NOR Flash，法人看好旺宏三大產品線同步成長，加上NOR Flash中高容供需吃緊持續，營運動能無虞。

環球晶第1季因部分大客戶換約，使產品單季漲幅提升幅度較大，另因部份產能由2017年第4季遞延出貨，使營收139.1億元，季增11.7%，年增31.5%。短線可能會受台積電法說的影響，但長線因有合約在握，影響不大。

兆豐證券金融商品部建議，如看好相關個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內，距到期日二個月以上的權證介入行情。