和大、貿聯 四檔聚焦

2018-04-21 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐念慈 ／台北報導



汽車零組件產業在台幣強升與車市銷售平淡時，不少業者第1季都拿出不錯的營收。法人認為，這反映了業者市占率擴增，可留意和大（1536）和貿聯-KY（3665）等，並用權證介入後市。

台灣整體汽車零組件產業2017年營收仍成長6.3%，不過，去年獲利也飽受原物料漲價影響，導致淨利年減12.5%，在法人追蹤汽車零組件廠中，電動車相關公司表現出色，包括電池材料供應商與電動車供應鏈零組件業者。

電動車指標股之一的和大除Tesla外，也與十餘家國際整車廠及模組化動力系統製造商合作，並接獲數筆電動車訂單，最快2018年下半年出貨。今年和大第1季營收也持續增溫，達17.7億元，較去年同期成長4.02%。

隨著BMW、福特陸續發表電動車藍圖，法人預估和大非Tesla電動車零組件貢獻將於2019年顯著增加、2020年大幅放量。

貿聯-KY今年營運看俏，第1季已開始對美系業者Dell大量出貨新款攜行擴充基座，另兩款新型擴充基座最快第2季開始出貨。法人預估，今年在IT業務營收將年增16.4%，主要動力來自擴充基座營收強勁成長29%。

電器線束業務方面，由於2018全年貢獻營收且客層堅實，預估營收年增61%。考量中國為首的晶圓代工與記憶體廠擴張，估計2018年工業應用營收年增21%。

凱基證券衍生性商品部表示，若看多個股後市的投資人可利用價外15%以內、距到期日三個月以上的認購權證參與行情，如連結和大的凱基79購01（075833）、兆豐7A01（074672），連結貿聯的凱基7A購01（076731）、富邦78購01（070025）等權證。