聯合、全宇 認購有看頭

2018-04-21 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／台北報導



全宇生技董事長彭士豪。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook

生技族群近期漲多進行整理，但OTC生技類股成交值占上櫃股票總成交值已推升至10%以上，顯示生技類股人氣回溫。法人建議，可趁股價壓回時，布局下半年基本面有支撐的個股，如聯合（4129）、全宇生技-KY（4148）等連結權證。

醫材產業3月多間廠商表現亮眼，在併購效益挹注與原有業務銷售成長帶動下，其中聯合3月營收2.31億元、月增75%、年增57.2%，創歷史新高。

展望今年，聯合營收成長動能充沛，除第1季在併購效益挹注下營收成長亮眼外，包括內銷、歐洲、美國等市場銷售仍看可穩健向上，加上日本、南美等新市場陸續將在今年登場，法人預估全年可成長二至三成，營收方面則估有機會年增二成。

微生物複合肥料製造商全宇生技-KY 3月合併營收3.03億元，創歷史新高，月增29.6%、年增49.2%；累計首季合併營收為7.01億元，也創下單季歷史新高，季增29.2%、年增51.6%。

全宇表示，3月起已逐步將進入產業旺季，由於3月合併營收已創歷史新高，依產業特性來看，公司對於未來兩個季度的成長表現持樂觀態度；目前全宇在東馬與西馬廠合計35萬噸年產能，今年在生產效率持續提升的良好情況下，稼動率應可期待超過80-85%的水準。

此外，全宇也表示，在站穩馬國油棕生物複合肥料市場龍頭地位後，也將跨足印尼市場，預計今年內會有印尼設廠動作；印尼的油棕種植面積相較馬國多三倍，是全球最大油棕生產國，公司在當地設廠是為積極搶攻新市場，樂觀看待印尼市場龐大商機。

權證發行商券商建議，看好相關生技股的投資人，可利用價外10%以內，距到期日三個月以上的權證介入行情。