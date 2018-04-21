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全民權證／台積 價平短線操作

2018-04-21 00:01經濟日報 記者周克威整理

台積電（2330）發布上季獲利與營運展望，第1季獲利雖如期創高，但第2季合併營收、毛利率、營益率都會較上季減少，三項數據都不如預期。

台積電同時下修全年營收增幅，並對晶圓市場表現持審慎觀點，相關訊息令分析機構訝異，也使台積電股價大跌。

但在法說會後，外資重新提出的評估報告並未改變先前長期趨勢成長的看沒去。短期上，提供投資人可利用認購、售權證介入的空間，可挑選約價平的相關權證，短線操作。

群益金鼎證券25日下午在台北總公司13樓舉辦免費權證講座，歡迎有興趣的投資朋友透過權民最大網或群益金融網進行線上報名，或電洽營業同仁聯絡。 （群益金鼎證券提供）

經濟日報提供
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