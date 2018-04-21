全民權證／中石化 挑逾100天期

2018-04-21 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 整理



英美聯軍空襲敘利亞，地緣政治風險推升油價大幅走揚；法人持續看好生產AN的相關個股包括中石化（1314）。

中石化AN終端使中國家電銷售持續暢旺，且2018年AN新增產能極有限，價格與利差預計維持高檔；此外，中石化中國新廠環己酮與尼龍粒產線將投產，可挹注2019年營運動能。

富邦證券金融市場部建議看好營收成長的投資人，可利用價內外15%以內且距離到期日100天以上權證，中石化富邦7B購01（077024）、中石化富邦79購02（075427）等。更多權證資訊請至「富邦證券官網」或「富邦權證財神網」查詢。 （富邦證券提供）