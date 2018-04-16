離岸風電遴選月底公布 概念股權證可留意這兩檔

2018-04-16 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



離岸風電遴選行程預計4/20舉辦第一波0.5GW的遴選會議，27日至28日舉辦第二波3GW的遴選會議，預計遴選結果將於4月下旬公告。法人認為，在經濟部遴選結果公布前，相關概念股股價仍有相當大的表現機會，建議可關注永冠(1589)、新光鋼(2031)等等。

中鋼(2002)投資34.21億元的國內首家離岸風電水下基礎設施製造廠興達海洋基礎公司，預計2019年完成建廠，2020年1月起正式投產，規劃年產50～60座離岸風電套筒式水下基礎設施。法人看好，外商為落實推動在地供應鏈的承諾，陸續與台廠簽署MOU或合作框架協議，已與外商簽約的台廠供應鏈，可望在遴選結果出爐後，取得相關訂單。

權證發行商表示，若看好永冠-KY、新光鋼的短、中期表現，可挑價外15%至價平、60天期以上的相關權證，如連結永冠的認購權證永冠凱基7A購01（076601）、永冠永豐77購01（072072）;連結新光鋼的認購權證新光鋼日盛7A購01（076787）、新光鋼凱基7A購02（076603）等等。

而在國際股市方面，上周五美股走勢開高走低，四大指數收盤全數下跌。多家金融股如摩根大通、花旗銀行於盤前公布財報，獲利優於預期帶動銀行類股早盤開高，但是隨後股價則一路走低，拖累整體股市表現。另外，消息指出美國最快將於本周公布，對中國1000億美元進口商品課稅清單，亦影響了市場投資氣氛，其中道瓊工業指數終場下跌122.9 點或0.50%，收在24360點。