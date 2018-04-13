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川普考慮重新加入TPP 還說美中最後可能都不會互課關稅

台指期 短線上檔有壓

2018-04-13 04:51經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（12）日高檔震盪，指數齊步力守10,900點關卡。分析師表示，目前期指價差由正轉逆，外資淨多單減少7,032口，淨多單部位降至4萬1,572口，展望後市，目前因市場風險意識增溫，短期上檔空間恐將受限。

現貨與期貨行情走勢方面，昨日早盤美股電子盤出現部分反彈，加上南韓股市早盤走高，激勵台股跳高開出後再度突破11,000點大關卡，然而逢高賣壓出籠，加上日韓股市也同步出現拉回，加權指數迅速收斂漲幅後轉而翻黑。

期貨市場部分，台指期昨日早盤延續清明假期後的漲勢小幅開高，但因重要電子權值台積電（2330）、聯發科由紅翻黑，使得期指回落至平盤之下，終場台指期下跌34點，以10,943點收盤；價差方面，台指期轉為逆價差12.29點，電子期轉為逆價差1.22點，金融期逆價差擴至2.4點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天賣超61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,116口至9,846口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少7,032口至4萬1,572口；至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單昨日則是減少4,482口至10,431口。

永豐期貨指出，現階段技術面還是有利多方，但逢高追價力道不足的跡象日漸明顯，外資期貨多單減少約7,000口，賣權留倉口數連三日共增加5.3萬口，顯示外資近期的操作較為保守。

展望後市，未來除了持續關注美中貿易戰外，還須留意美俄在敘利亞的立場對立問題，是否更為擴大。

元大期貨表示，目前期現貨由正價差轉為逆價差，選擇權波動率指數亦由16.27上升為16.53，市場風險意識有所增溫。外資現貨賣超金額擴大，期貨淨多單同步減碼，籌碼朝空方傾斜。

整體而言，台指期昨天呈現開高走低，終止連三日的漲勢；由於美中貿易衝突尚未落幕，而中東地緣危機再起，台指期目前雖維持多頭架構，但11,000關卡壓力不輕，且外資籌碼偏空，短期上檔空間恐將受限。

台指期期貨

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