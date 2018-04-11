台指期 短線區間震盪

2018-04-11 05:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（10）日震盪收紅，指數齊步守穩10,900點大關。分析師表示，目前期指正價差擴大，但外資淨多單減少209口，淨多單部位降至4萬9,951口，展望後市，短線盤勢將維持區間震盪，建議靜待多空確立後伺機進場。

現貨與期貨行情走勢方面，周一美股盤中漲幅逼近2%，然而消息傳出FBI官員搜索川普律師的辦公室，引發尾盤沉重賣壓使三大指數僅小幅收高，導致昨日早盤日韓股市也呈現開低走軟。

台股昨日小幅開低後，由前日大跌的大立光（3008）反彈領漲，加上市場關注的博鰲論壇中，中國國家主席習近平強調將對外資金融機構放寬限制，並表示今年將降低汽車與部份進口關稅，不僅激勵金融類股走強，也大幅降低市場對貿易戰的擔憂情緒。

期貨市場方面，台指期昨日亦在大立光和台積電的支撐下由黑翻紅，並接近11,000點整數大關，儘管午後部分多方獲利出場，終場台指期還是收漲46點至10,949點，成交口數13.2萬口。價差方面，台指期正價差擴至21.82點，電子期正價差擴至1點，金融期轉為正價差2.28點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨日買超25.6億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少261口至1萬1,951口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少209口至4萬9,951口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加1,839口至20,002口。

永豐期貨指出，就技術面來看，日K連二紅收復季線且所有均線彎頭向上，不過上方留了近50點的長上影線，顯示上檔壓力仍強，指數仍未突破震盪整理格局。展望盤勢，未來中美雙方的貿易戰是否就此緩和，外資期貨多單是否能重返5萬口以上，也須密切注意。

元大期貨表示，期現貨正價差擴大，選擇權波動率也從15.99降至15.26，顯示市場對後市預期趨於正面；另外，外資小幅買超現貨，期貨淨多單則逢高微幅減碼，顯示外資對行情較無明確看法。整體而言，宜留意中美關係是否能逐漸和緩，布局宜短進短出。