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國道逼車很可惡 但遇上另一種駕駛…更讓人抓狂

天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸墜落南太平洋

法人：二極體搭漲價潮 權證留意這兩檔

2018-04-02 09:40經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

隨著IoT及消費性需求的規格提升，加上車用市場正在成長的大餅，電動車使用二極體的數量為傳統汽車數倍之多，在需求爆發之際，吸引國際大廠及台廠紛紛投入，而國際大廠也將部份產能油消費性產品轉往電動車，導致消費性產品應用的二極體供不應求。

法人指出，由於矽晶圓缺貨供給無法及時供應需求的成長，導致近期二極體廠紛紛漲價，預期第2季也有7-15%不等的漲幅，看好將帶旺相關供應鏈營運，可關注留意強茂（2481）、台半（5425）。

法人指出，二極體市場在矽晶圓供應持續吃緊缺貨下，6吋、8吋磊晶矽晶圓片(Epi wafer)缺料估計要到2018年下半才會緩解，而3、4、5 吋晶圓廠產能必須互相調配才能因應。法人表示，在矽晶圓、晶圓代工等費用都調漲的情況下，二極體也已經出現一定幅度調漲，今年二極體景氣可望持續穩健，

權證發行商表示，若看好強茂、台半的中、長期表現，可挑價外15%至價平、90天期以上的相關權證，如連結強茂的認購權證強茂中信79購01（071414）、強茂第一77購01（072581）;或連結台半的認購權證台半國票79購01（735464）、台半永豐78購01（735065）等等。

另在國際股市方面，上周五美股因耶穌受難日，休市一天。

矽晶圓二極體

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