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最牛一輪／台玻聚光 國泰78來電

2018-04-02 06:02經濟日報 記者 王皓正

受惠平板玻璃、玻纖等價格上漲，台玻（1802）去年營運已扭轉虧損，獲利並創六年來新高。

今年以來平板玻璃價格仍比去年同期上漲10%至15%，全年預期維持穩中走高趨勢，市場認為台玻今年獲利一定會比去年好。

看好後市的投資人，可留意相關認購權證，例如台玻國泰78購01（071971），目前價外18.5%，實質槓桿6.06倍，距離到期日有135天。

台玻國泰78購01 圖／經濟日報提供
台玻國泰78購01 圖／經濟日報提供
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