最牛一輪／台玻聚光 國泰78來電

2018-04-02 06:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正



受惠平板玻璃、玻纖等價格上漲，台玻（1802）去年營運已扭轉虧損，獲利並創六年來新高。

今年以來平板玻璃價格仍比去年同期上漲10%至15%，全年預期維持穩中走高趨勢，市場認為台玻今年獲利一定會比去年好。