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期交所舉辦防洗錢講座 回響熱

2018-03-31 03:26經濟日報 記者王淑以／台北報導

台灣期貨交易所在27日舉辦防制洗錢及打集資恐講座，對象為期貨商董事長、總經理及高階管理人員，講題為「期貨業如何因應APG實地評鑑」。鑑於此次課程反應良好，未來將針對期貨業者就防制洗錢及打擊資恐相關議題持續辦理課程或宣導說明會，以提升業者相關專業知識。

期交所表示，舉辦講座目的在於使學員了解所屬公司面臨洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫運作，並採取有效措施塑造重視防制洗錢及打擊資恐文化，以及董事會對確保建立及維持適當有效防制洗錢，與打擊資恐內部控制負最終責任。

講師特別邀請金管會國際業務處科長王湘衡擔任，王湘衡為APG國際評鑑員，同時為我國106年參與亞太防制洗錢組織第20屆年會之代表團成員，並曾參與對帛琉洗錢防制之實地評鑑，具有對金融機構實地評鑑之豐富經驗。課程吸引期貨商董事長、總經理及高階主管共計118人參加。

期交所說，今年度已開始對專營期貨商、專營期貨經理事業執行洗錢及資恐評估，以及執行防制洗錢及打擊資恐計畫情形實施第三次專案性輔導，此次輔導將採取有別於過去檢視業者各項作業是否符合法令最低要求的方式，輔導時除對業者相關作業進行評級，及對業者之董事長、總經理與高階主管進行訪談外，並將就專案輔導的結果，做為未來實施差異化管理的參考。期望以輔導及宣導併行的方式，協助期貨業者落實防制洗錢及打擊資恐作業，同時實施差異化管理。

洗錢防制台灣期貨交易所期交所

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