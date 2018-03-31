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台指選擇權 價平切入

2018-03-31 03:28經濟日報 記者王淑以整理

昨（30）日台指期開高震盪，盤中一度上漲近120點，但連假在即，多方追價意願不高，維持高檔震盪，終場台股上漲60點收10,906點，4月台指期收10,919點，上漲79點，正價差12.78點，和前一交易日相比呈價漲量縮，連續四個交易日持續在10,800~11,100點的區間盤整，顯示在國際間仍有貿易戰、科技股不穩等因素，且美國三大主要指數仍呈現盤整格局，交易人較為保守看待。

4月選賣權OI大量區履約價落在10,200點，築成短線支撐區域；4月選買權OI大量區履約價則落在11,200~11,400點，為短線壓力區。

就技術面觀看，台股指數自13日來到反彈高點11,095點後，連續13個交易日未再收上此高點，均線糾結，陷入整理。無獨有偶，美、日、中、歐等國際股市亦陷入盤整走勢，顯示短線仍需消化上檔賣壓，等待趨勢出現。

昨日就法人籌碼變化觀察，外資在現貨買超金額為19億元，台指期淨多單增5,241口、未平倉部位約4.8萬口多單部位，選擇權未平倉部位約5.7萬口空單部位；投信在台指期買進510口，未平倉部位約3.21萬口空單部位；自營商在台指期賣出1,355口，未平倉部位為7,666口空單部位，選擇權淨部位約7.88萬口多單部位。

法人期權部位外資多單逐步減碼，自營商為中性部位。承上所述：在選擇權操作建議上，觀察若指數站穩11,000點壓力區之上，可針對4月合約布局買權多頭價差策略，建議以價平合約切入。（兆豐期貨提供）

台指期

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