台指期 短線區間震盪

2018-03-30 03:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（29）日高檔震盪，指數齊步力守10,800點關卡。分析師表示，目前期指逆價差收歛，外資淨多單小增460口，淨多單部位升至4萬3,526口，展望後市，目前因多空持續拉鋸，短線盤勢將維持區間震盪格局。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周三震盪收黑，台股昨日則以下跌10點開出，受美國科技類股轉弱影響，電子三王延續弱勢，台股雖小幅開低，但盤面上未見明顯賣壓。

而10點過後陸股止跌回升，台股亦反彈收斂跌幅，一度收復季線關卡，惟尾盤大單賣壓出籠再使指數翻黑，終場下跌19點收10,845點；類股則是八大類股漲跌互見，其中以食品類股漲幅0.37%表現較佳，水泥窯類股跌幅0. 69%表現較差。

期貨部分，台指期平盤上下震盪，多空交戰激烈，台指期終場上漲21點至10,840點，成交口數為22.3萬口；價差方面，台指期逆價差縮至5.92點，電子期轉為正價差0.27點，金融期逆價差縮至2.77點。

永豐期貨表示，分析籌碼面的變化，在現貨部分，三大法人昨日賣超136億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加910口至4,529口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加460口至4萬3,526口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加1,490口至1萬768口。永豐期貨指出，就技術面觀察，昨日大盤以帶上下影線黑K棒上攻季線功虧一簣，加權指數開低震盪收黑，上方5日線反壓持續下降，短線盤勢仍處區間震盪整理格局。操作策略上，因國際股市波動加劇，投資人需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

群益期貨則認為，台股呈現區間震盪格局，盤中在季線壓力和月線支撐之間作整理格局；另外，美元出現大漲，新台幣卻仍屬強勁不貶，短線熱錢湧入環境依舊不變，目前待區間量縮整理後，台股將有機會再震盪走揚。整體而言，現階段外資現貨連續賣超，自營商選擇權偏多略減，月、周選多空雙方仍皆無表態，整體籌碼面中性格局不變。技術面各均線再度靠攏收斂，待量能再度放大後，台股可望再度走出區間局面。