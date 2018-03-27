最牛一輪／微星帶財 元大77耀眼

2018-03-27 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳映璠



微星（2377）近年發展電競產品有成，加上2017下半年以來，受惠比特幣熱潮及商機，去年營收達1,064.19億元，年增4.1%。

今年前二月合併營收突破200億元，年增達27.2%。

看好微星的投資人，可留意相關認購權證。例如微星元大77購06（072498），目前價內0.3%，實際槓桿4.2倍，距離到期日119天。