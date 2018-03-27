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期貨商論壇／黃金期 多頭轉強

2018-03-27 00:07經濟日報 記者周克威整理

近期投資人全部的焦點，都集中在全球貿易戰是否開打的議題上，造成股市動盪及美元偏弱的走勢，讓資金避險需求大幅升高。

加上美國總統川普撤換國安顧問，讓市場認為，伊朗被制裁的可能性增加，迫使市場上許多的資金轉進黃金。對黃金價格來說，短線上得到了買盤支撐，若國際局勢持續惡化，在未來幾周內，將會有更多的資金湧入黃金市場。

紐約4月黃金期貨，3月21日在底部反彈收長紅站上各期均線後，短線多頭氣勢轉強，整體走勢打破原來的橫向偏弱格局，5日線也接連向上突破月線與季線，在未跌破1,328美元前，不宜偏空看待（凱基期貨提供）

期貨金價貿易戰

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