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全民權證／期交所 教戰匯率避險

2018-03-27 00:07經濟日報 記者王淑以╱台北報導

期交所與保險事業發展中心合辦「2018全球投資趨勢暨匯率避險實務研討會」，左起為...
期交所與保險事業發展中心合辦「2018全球投資趨勢暨匯率避險實務研討會」，左起為保險事業發展中心總經理金肖雲、國泰人壽副總蔡宜芳、保險事業發展中心董事長桂先農、金管會副主委鄭貞茂、期交所董事長劉連煜、財信傳媒董事長謝金河、永豐期貨副董事長盧立正、康和期貨經理 期交所／提供
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考量今年以來全球股匯市波動更形劇烈，為了協助保險業者善加利用期貨市場之衍生性商品進行避險操作，台灣期貨交易所與財團法人保險事業發展中心共同合作舉辦「2018全球投資趨勢暨匯率避險實務研討會」。

金管會副主委鄭貞茂副致詞時表示，保險業最好的方法便是善用包括期貨在內的多元投資工具達到避險效果，借重保險專業投資能力，做出投資績效。

期交所董事長劉連煜表示，期交所一直努力於提升法人參與台灣期貨市場比重，健全期貨市場結構。保險業資金龐大，由於去年新台幣升值幅度高達8%，保險業也出現大幅匯損，根據主管機關統計達新台幣1,761億元，為歷年來最高，透過期交所商品希望能提供避險管道。

金管會於2014年開放保險業從事衍生性金融商品之相關規定，另外，期交所與主管機關及公會於3月15日共同研商，協助業者釐清有關期貨交易相關規定之疑慮。期交所之夜盤交易及台版道瓊期貨推出後，交易量均大幅成長。劉連煜說，期交所預計將持續推出台版那斯達克指數及原油期貨，以進一步滿足保險業者各類資產之避險需求。

保發中心董事長桂先農表示，2017年保險業總保費收入創歷史新高達3.57兆元，然而，在低利率時代且投資收益率下降下，利率情勢不確定性提高，且國內資本市場胃納量無法滿足保險公司資金運用需求，致保險業資金流向國外，約占壽險資金運用總額65%，產險也占資金運用總額23%。

在國際股匯市走勢不確定下，為協助保險業者面對挑戰，保發中心規劃一系列課程及包括與期交所合辦之研討會，協助業者了解多元化避險管道，以緩和對收益之衝擊。

國泰人壽副總蔡宜芳表示，保險業由於利率走低加上國外投資法令開放，2000年後開始提高國外投資比重。隨著升息循環再起，保險業將面臨避險成本攀升，業者可考慮採一籃子貨幣避險之替代避險及強化避險工具之多樣性及流動性。

保險台灣期貨交易所期交所

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