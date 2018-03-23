奇力新、台灣50反1、上銀 認購最燒

2018-03-23 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳映璠 ╱即時報導



受中美貿易戰隱憂壟罩，台股大盤開低走低，以10,863.67點開出，終場下跌182.51點，收10,823.33點，成交金額1,455.25億元。

美國總統川普今日凌晨簽署總統備忘錄，指示美國貿易代表署（USTR）針對中國大陸輸美產品提高關稅，市場擔心觸發美中貿易戰，昨日歐美股市相繼大跌，美國三大指數大跌逾2%，其中道瓊工業指數大跌724點，跌幅達2.93%；歐洲股市普遍下跌逾1%，泛歐Stoxx 600指數終場下跌1.6%。

亞股同樣受貿易戰開打影響，普遍下跌，其中香港恆生指數、日經225指數午盤重挫逾900點，跌幅最大；上証指數午盤跌勢擴大，超過3%，韓國綜合股價指數跌幅逾2%。

權證市場方面，今日量大認購權證前三名，成交量超過6,000張，分別為奇力新統一78購01（069361），成交量為6,422張；T50反1中信78購01（064349），成交量為6,136張；上銀凱基79購02（074690），成交量為6,151張。

其餘熱門認購權證包含美磊、直得。

被動元件缺貨及漲價效應再起，帶動族群股價、業績雙雙創高。奇力新（2456）為晶片電阻廠，今年一體成型功率電感產量持續擴增，旗下子公司旺詮（2437）電阻產品也因缺貨價漲，奇力新前二月營收達19.22億元，年增6.9%。