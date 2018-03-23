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台指期 外資偏多布局

2018-03-23 04:27經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（22）日開高走低，指數齊步震盪收黑。分析師表示，目前期指轉為逆價差，外資淨多單增加1,107口，淨多單部位升至45,537口，展望後市，目前因多空持續拉鋸，短線盤勢將維持區間震盪格局。

在現貨與期貨行情走勢方面，美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，美股尾盤由紅翻黑，台股則以上漲34點開出，前日錯殺的台塑化（6505）在錯帳回補力道推升下開盤漲停。

盤面上電金齊揚，推升指數大漲百點攻克11,100大關，但隨後權值股台積電、大立光賣壓湧現由紅翻黑，使指數快速收斂漲幅，終場指數下跌5點收在11,005點，力守11,000點之上，成交量1,498億元。

在期貨部分，台指期昨天也開高並攻上11,100點，然美國總統川普對中國的關稅計劃公布在即，市場賣壓出籠，壓低期指翻黑，終場台指期下跌14點收10,989點，成交口數19.2萬口。價差方面，台指期轉為逆價差16.84點，電子期轉為逆價差1.17點，金融期逆價差擴至2.41點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超16億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加43口至8,574口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,107口至4萬5,537口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是減少199口至1萬3,400口。

永豐期貨表示，就技術面觀察，昨日大盤以帶長上影線黑K棒挑戰11,100點無功而返，盤勢急漲過後拉回平盤整理，短線波動加劇指數上下震盪逾百點，盤勢高檔遇壓賣壓沉重，短線股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

在類股方面，元大期貨認為，由於蘋果股價周三收低逾2%，衝擊蘋概股大立光、可成昨日跌幅逾1%；另外，美國升息1碼，有利金融業者海外資產獲利，金融族群表現撐盤。目前外資雖賣超現貨，但期貨加碼淨多單，整體籌碼布局仍較偏多方。

整體而言，昨日台指期早盤一度突破近日的盤整區間，可惜虎頭蛇尾，並跌破11,100點關卡；展望盤勢發展，台指期近日橫向震盪格局未變，而周五凌晨川普預計宣布對中國的關稅計劃，投資人可以伺機參與行情波動。

台指期期貨
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