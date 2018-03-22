Nasdaq期指 拚今年上市

2018-03-22 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



台灣期貨交易所董事長劉連煜昨（21）日透露，由於期交所的台版道瓊期貨交易量快速成長，促使期交所再度成功向芝加哥商業交易所（CME）爭取美國那斯達克（Nasdaq）指數授權，今年內將推動相關美股指數期貨上市。

根據Euromoney TradeData最新統計，今年1月台灣期貨交易所超越日本交易所、南非證券交易所，躍為全球第15名，是期交所成立20餘年來，全球排名最高的紀錄。

劉連煜是在昨日舉辦的「期手交鋒盟主爭霸賽」記者會上，作上述表示。

劉連煜並透露，由於期交所台版道瓊期貨交易量快速成長，已成為芝加哥商業交易所（CME）E-mini道瓊期貨以外，全球交易量第二大之道瓊期貨契約，獲得CME肯定。

因此，期交所已成功向CME爭取美國那斯達克（Nasdaq）指數授權，今年內將推動相關美股指數期貨上市。

期交所近年來積極推動匯率類及國外股價指數類新商品，目前已上市八項匯率類商品（人民幣匯率期貨及選擇權、小型人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨）。

以及四項國外股價指數期貨商品（日本東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨及美國標普500期貨），已為市場增添新的成長動能。其中，台版美國道瓊期貨表現最為亮眼，該商品去年日均量為2,488口，今年1至2月日均量已達5,615口，成長125%。

此外，期交所夜盤去年5月上線後，國際金融市場波動趨大，交易人善用夜盤預先調節部位，交易量逐月攀高，尤以今年1月下旬以來美股波動趨大，臺股收盤後、歐美股市交易時發揮避險功效，從上線迄今，今年2月底夜盤占日盤比重已逾11%。

期交所去年交易量逾2.65億口，創下歷史新高紀錄；今年1月因國際金融市場波動趨大，日夜盤交易熱絡，持續推升交易量。

依全球期貨交易所最新交易量統計數據，期交所全球排名由前年的21名、去年17名，到今年1月該月的交易量排名超越日本交易所及南非證券交易所，躍升至全球第15名，是期交所成立20多年來全球排名最高紀錄。

提前達成期交所自許「期貨市場三年發展藍圖－持續擴大市場規模，三年內國際排名推升到15名內，成為全球頂尖交易所」之目標，充分展現臺灣期貨市場國際競爭力。