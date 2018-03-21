21屆基金金鑽獎獎項減少三分之二 八檔台股基金得獎

2018-03-21 19:09 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



第21屆金鑽獎21日公布及頒發，今年總獎項大幅減少三分之二，國內基金組共有八檔基金得獎，海外基金組則有22檔基金得獎，以摩根投信得三座獎最多。

金鑽獎以往會頒發基金的三年、五年及十年獎，獎座可高達八、九十座。這屆起則只頒發三年期的基金，競爭激烈。金鑽獎主辦單位台北金融基金會董事長周吳添表示，希望能更激發基金經理人的鬥志，為投資人謀求更好的投資回報。

本屆符合評選標準的國內基金有205檔，海外基金有1,162檔。國內基金共有八檔基金獲獎，即安聯台灣科技基金、中國信託台灣活力基金、元大巴菲特基金、台新中國通基金、宏利台灣動力基金、群益店頭市場基金、華南永昌龍盈平衡基金、復華傳家二號基金，前六檔為純股票基金，後兩檔為債券股票平衡型基金。

海外基金獎有22檔基金獲獎，其中股票型基金有13檔，即摩根士丹利環球機會基金、凱基新興市場中小基金、摩根太平洋科技基金、凱基台商天下基金、駿利亨德森泛歐小型公司基金、施羅德新興歐洲基金、安本拉丁美洲基金、瑞銀中國精選基金、摩根美國科技基金、法巴百利達日本小型股票基金、德意志新資源基金、摩根東方科技基金、施羅德環球氣候變化策略基金。

值得注意的是，台灣投信團隊繳出令人激賞的成績單，在海外22檔得獎基金中拿下十座獎項，創下45%的新紀錄，表示國內投信業者已與全球投資產業同步接軌，在國際投資市場上占有一席之地。