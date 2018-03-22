親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

最牛一輪／禾伸堂帶勁 兆豐78衝鋒

2018-03-22 00:31經濟日報 記者吳映璠

被動元件廠禾伸堂（3026）受惠MLCC需求火熱，報價持續上看，被動元件接單暢旺，MLCC占禾伸堂營收占比從過去二成多，於去年已突破四成。禾伸堂前二月營收達19.52億元，年增率5%。

看好禾伸堂的投資人，可留意相關認購權證。例如禾伸堂兆豐78購02 （073539），目前價內13.8%，實際槓桿為2.8倍，距離到期日139天。

禾伸堂兆豐78購02 圖／經濟日報提供
禾伸堂兆豐78購02 圖／經濟日報提供
分享

禾伸堂被動元件廠營收
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

華新、大亞 認購來電

2018-03-22 00:03

Nasdaq期指 拚今年上市

2018-03-22 00:28

期貨商論壇／選擇權 操作買權

2018-03-22 00:28

期貨商論壇／上銀期 後市偏多

2018-03-22 00:28

全民權證／中信金 二檔可留意

2018-03-22 00:03

全民權證／環球晶 挑逾150天

2018-03-22 00:03

最牛一輪／宏達電強勢 國泰78俏

2018-03-22 00:03

全民權證／國巨 選價內外15％

2018-03-22 00:03

永冠擁題材 鎖定價平權證

2018-03-22 00:03

上緯、中興電 權證押長天期

2018-03-22 00:03

期貨商論壇／南亞科期 偏多頭

2018-03-21 00:02

期貨商論壇／選擇權 布局買方

2018-03-21 00:02

全民權證／強茂、博智 瞄準長天期

2018-03-21 00:02

台指期 短線區間震盪

2018-03-21 00:02

全民權證／和碩可成 兩檔強強滾

2018-03-21 00:02

全民權證／全宇看俏 挑價內外15%

2018-03-21 00:02

大成鋼給利 押微價外

2018-03-21 00:02

奇力新、凱美 選逾100天

2018-03-21 00:01

聯發科、中美晶 認購燒

2018-03-21 00:01

美律賣金雞母 去年第4季每股稅後純益11.16元

2018-02-14 18:22
看更多

熱門文章

台塑化最後一盤急跌9% 傳「對敲」沒成功

2018-03-21 14:22

台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

2018-03-21 17:26

台塑化最後一盤大單急殺9% 台股微漲0.23點

2018-03-21 13:46

台塑化暴跌 法巴證券系統bug錯帳金額約6.8億

2018-03-21 21:36

台塑化尾盤殺1.5萬張 法人：急換股買賣

2018-03-21 16:13

台塑化最後一盤重挫 懷疑尾盤錯帳交易

2018-03-21 14:50

台塑化最後一盤急挫逾8% 證交所證實為巴黎證券錯帳

2018-03-21 19:44

宏達電Vive賺博弈財 股價盤中衝高

2018-03-21 12:14

被動元件大缺貨 光頡今年三度漲價

2018-03-21 14:39

電阻原料漲不停！ 光頡宣布漲價 被動元件火力續旺

2018-03-21 11:42

聯發科營運回神 三大法人同步買超

2018-03-21 11:53

精測股后拱手讓人 小股東損失慘重

2018-03-21 10:45

季底作帳 投信點火中小兵

2018-03-21 14:37

東森配現金股息4元 點紅燈

2018-03-21 14:37

Fed利率決策將公布...外資逆勢買超這些個股

2018-03-21 22:27

證交所聲明：法巴證券系統bug 錯殺台塑化

2018-03-21 20:20

宏碁去年獲利、股利 雙創七年新高

2018-03-21 18:51

MOSFET喊漲 大中、杰力歡慶

2018-03-21 14:37

陸瘋保健食品 葡萄王、大江看旺

2018-03-21 14:37

東森本業、東森購物同步傳喜訊 股價一度攻漲停

2018-03-21 10:53

東森國際進帳億元股利 股價漲停創4年高

2018-03-21 13:31

晶心科今年營運展望佳 股價上攻漲停

2018-03-21 10:27

失守900元關／精測現增小股東 每張賠47萬

2018-03-21 14:37

長榮航報喜 量能放大

2018-03-21 14:37

轉投資捷報頻傳 生醫股晟德股價一度攻頂

2018-03-21 11:58

生醫發燒 晟德帶量攻頂

2018-03-21 14:37

3月21日／台股投資情報站

2018-03-21 14:37

儒鴻聚陽營運看旺 帶動紡織股走揚

2018-03-21 12:00

元晶屏東模組廠 5月量產

2018-03-21 14:39

高檔投資難？ 專家：台股ETF勝率高

2018-03-21 11:35

精測股后拱手讓人 認購現增案小股東損失慘重

2018-03-21 11:00

晶片電阻漲聲再起 族群走勢強勁

2018-03-21 10:43

長榮航去年大賺配現金股利0.2元 股價漲

2018-03-21 10:26

開FII「籤」方 鴻海再延48小時

2018-03-21 14:37

三大法人 買超台股6.35億元

2018-03-21 15:51

信錦現金減資+股利配發 股東每股可領7.5元現金

2018-03-21 18:54

MOSFET缺貨題材熱 族群股價齊揚

2018-03-21 10:04

致新音圈馬達 今年出貨熱

2018-03-21 14:39

誠品生 拚增5據點

2018-03-21 14:39

儲祥生：OTC領先大盤創高 市場資金仍鍾情中小型股

2018-03-21 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top