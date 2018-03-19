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最牛一輪／祥碩犀利 群益78搶鏡

2018-03-19 02:00經濟日報 記者 王皓正

高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）去年全年稅後純益4.32億元，每股純益7.2元，創歷史新高，董事會通過每股擬配發現金股利6元。超微預計4月推二代Ryzen處理器，祥碩已取得晶片組訂單。英特爾等大廠計劃今年在伺服器平台中支援PCIe Gen 4規格，PCIe產品將是祥碩營運動能。

看好祥碩後市，可留意相關權證，如祥碩群益78購01（071354），目前價外10%，實質槓桿達3.91倍，距離到期日仍然有143天。

經濟日報提供
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祥碩
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