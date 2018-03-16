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台南國華街再登日雜誌封面 網友直呼「可愛想買」

指數高檔震盪 權證市場可留意技嘉、微星等標的

2018-03-16 08:34經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

雖然美股連續回檔修正，但在目前台幣仍維持一定水平下，台股下檔支撐仍強，周四呈現出壓縮的區間震盪格局，守穩在11000點之上。法人表示，後續個股表現將是重點，投資人可留意技嘉（2376）、微星（2377）等權證標的。

微星中高階產品加持，2月營收以92.23億元，較上月僅下滑14.84%，年增率達26.31%，創歷來同期新高，不但超乎預期，也遠優於板卡同業。技嘉董事長葉培城預告，在主板、顯卡、伺服器三大業務帶動下，2018年營運將再度登峰，營收獲利都會勝過2017年。

微星在2月業績繳出佳績之後，法人評估，3月份隨著工作天數的回升，營業額預計將重登百億大關，有機會成為首季最高月份。此外，隨著輝達Volta新平台問世的腳步逼近，電競換機潮可望啟動，加上挖礦熱的挹注，有利於微星後續業績的發展，今年營運再攀高峰。

技嘉董事長葉培城透露，「挖礦」商機第1季持續存在，近期需求突然冒出來很多，狀況很不正常，不僅顯卡晶片缺貨，包含記憶體、被動元件等關鍵零組件價格也上漲，造成市場上顯卡供不應求，因此技嘉在1月已經調漲價格5~10%。葉培城指出，2月有批晶片到工廠，預計3月工廠可以出貨，因此第1季「只有漲價，沒有掉價可能」。

法人則是預估，顯卡由於去年出貨量基期較高，預料今年主要成長動能來自主板、伺服器業務，2018全年營收有機會挑戰新高，首季有望打破淡季魔咒。

在權證投資部分，永豐金證衍商部指出，投資人可利用權證以小搏大特性，間接透過權證來參與相關個股漲跌。以下表所列連結相關個股的權證為例，為價平權證，相對適合投資人波段操作。

微星技嘉

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