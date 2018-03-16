台指期 風險意識轉弱

2018-03-16 04:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（15）日高檔震盪，指數齊步力守11,000點大關；分析師表示，目前期指轉為正價差，外資淨多單增加517口，淨多單部位升至48,460口，展望後市，短線盤勢將維持區間震盪格局，仍存續攻契機。

在現貨與期貨行情方面，美股周三持續拉回修正，雖道瓊指數下跌1%，但科技類股相對抗跌，影響昨天亞洲股市普遍開低，台股以平盤開出，盤面上權值股台積電、大立光全日多在平盤之下游走。

所幸下檔低接買盤不弱，未使指數擴大跌幅，10點過後在平盤附近震盪，昨天八大類股漲跌互見，其中以水泥窯類股漲幅0.37%表現較佳，金融類股跌幅0.49%表現較差。

終場加權指數跌20點，收11,018點。台指期則漲11點，收11,041點，成交口數11.2萬口。

在價差方面，台指期昨天轉為正價差22.55點，電子期轉為正價差0.75點，金融期轉為正價差3.33點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超22.24億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少400口至15,357口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加517口至48,460口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加871口至21,503口。

永豐期貨指出，消息面上，因美國總統川普發動貿易戰隱憂持續延燒，衝擊國際股市動盪，就技術面觀察，昨天大盤以短黑K棒力守在5日線，盤勢反彈過後拉回歇息。

但盤勢仍未見明顯轉弱，預期指數在價量配合下整理完後仍有向上續攻機會。在操作策略上，因短線股市波動加劇，投資人需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

元大期貨認為，目前選擇權波動率指數由16.56回落至16.39，期現貨則由逆價差轉為正價差，顯示市場風險意識轉弱；另外，外資現貨部位維持賣超，但金額縮小，期貨淨多單則加碼，整體籌碼偏向中性。

整體而言，台指期昨天開低走高，5日均線有守，展望盤勢，因美國科技股走勢維持多頭，有利台灣電子股表現，然而全球貿易摩擦仍然持續，特別美國與中國之間的對峙，故台指期後市仍宜步步為營。