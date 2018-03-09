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個股表現 法人：權證市場可留意精華、金可-KY

2018-03-09 09:44經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

受到美股回穩帶動，亞股也同步反彈，台股周四由半導體族群領軍，台積電（2330）強勢拉抬，聯電（2303）也因為庫藏股強攻漲停，鴻海（2317）、大立光（3008）、國巨（2327）等權值股同步齊彈，指數一度大漲逾百點。法人表示，目前盤面以族群輪動及個股表現為主，權證市場可留意精華（1565）、金可-KY（8406）等標的。

精華2月營收4.23億元，年減7.6%，累積前二月營收9.59億元，年增9.2%。該公司表示，目前手上訂單能見度已看到5月，加上擴產效益持續發酵，未來營運持續增溫。除精華外，另一家隱形眼鏡大廠金可受江蘇廠停工及因應IFRS會計新制調整營收，營運表現衰退，累計去年營收59.48億元，年減9%；稅後純益9.59億元，年減36.6%；每股稅後純益10.5元。

精華計畫今年新增20條產線，因訂單敲定超預期，加上招募員工順利，1月先投入三條新產線，年產能增加3,600萬片規模，擴產效益該月就發酵，順勢帶動營收創下歷年1月單月營收新高；不過，因春節假期今年落在2月，開工日大幅減少情況下，導致2月營收表現較去年衰退。展望未來，精華表示，占六成的主力市場日本，客戶拉貨動能保持強勁，今年大幅成長的美國市場也力保不墜，整體訂單能見度已看到5月。

金可中科新廠一期工程預計去年年底完成，今年首季初步新增三至四條產線。該公司表示，擴產是為因應大陸市場成長及新的海外銷售布局，明年對岸主推台灣製高單價進口產品及新推大陸製彩片銷售將更上層樓，同時日本、東南亞等海外銷售也將展開效益。今年起會計調整結束及擴產加持下，將重新站回成長軌道，預估稅後純益成長逾三成，賺進1.5個資本額。

在權證投資部分，永豐金證衍商部指出，投資人可利用權證以小搏大特性，間接透過權證來參與相關個股漲跌。以下表所列連結相關個股的權證為例，為價平權證，相對適合投資人波段操作。

營收精華

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