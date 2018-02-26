台股表現續強 權證交投偏多

2018-02-26 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ╱即時報導



今（26）日台股開高收高，終場上漲42點、以10,836點收市，漲幅0.39 %；權證市場整體成交金額為36.89億，居一周來最高，占比2.46 %。其中認購權證成交金額為33.02億、占比89.51 %，同居一周來最高，市場交投轉趨偏多。

台股今日在相關權值股的領軍攻堅下，加上部分電子次產業、及部分傳產與金融股的上漲助攻，帶動加權股價指數開高收高，表現相當強勢。反應在盤面八大類股，除水泥小跌、營建平盤外，其餘類股均以上漲收市。

在權證市場方面，由於受到現貨市場上漲的激勵，整體表現也相當熱絡。根據券商的統計資料顯示，今日整體權證市場成交金額為36.89億元，居一周來最高，占大盤比重為2.46 %，市場交投正逐步升溫。

而整體權證市場中，其中認購權證成交金額為33.02億，占比89.51 %，同居一周來最高；認售成交金額為3.86億，占比10.49 %，居一周來最低。在認購升溫、認售降溫下，顯示權證市場交投仍相對偏多。

再由今日盤中權證市場成交金額前十大權證分析，十檔均為認購權證。其中尤以連接光寶科的認購權證最受投資人青睞，計有四檔擠入排行榜前十大，其餘如聯茂、大成鋼、盛群、東聯、為升、新光金等，則各有一檔認購權證入列。