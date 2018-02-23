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期貨商論壇／新光金期 分批接

2018-02-23 00:43經濟日報 記者王皓正整理

春節後開工首日，新光金（2888）董事長吳東進21日在團拜時表示，今年新光金順利接軌IFRS9，有不錯的開始，同時元月稅後獲利103.08億元，創新光金單月獲利新高，另外新光金規劃在舊大亞百貨一樓開設「新光未來館」，結合數位科技及新行銷概念，讓客戶體驗新的感受。21日新光金收11.15元，站上11元，新年有一個好的開始，昨（22）日再持續上漲6%，終場帶量上漲收11.85元，以及多項技術指標持續上彎，建議交易人可交易新光金期，採用分批進場策略，昨日交易量為5,384口。

台股昨開低震盪走低，量能稍微減少到1,205億元，相對前日大漲行情，昨日稍微低迷，算是大漲後的休息整理。從技術面看，台股昨漲多拉回，留下了下影線的小黑K，顯示也有低接買盤進場，短線呈震盪整理型態，目前短期均線呈現向下，及多項技術指標維持低檔，是否能站穩半年線位置，取決於國際股市走勢，建議指數仍以區間來回操作，習慣作現股或可用資金較少的交易人，可利用台灣50 ETF期貨交易，無論積極操作或避險，均可靈活運用，請交易人留意期貨操作槓桿較高特性，需嚴設停損避免過度擴張交易部位。（康和期貨提供）

新光金期貨交易台股

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