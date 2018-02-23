台指期 短線風險未散

2018-02-23 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（22）日震盪收黑，指數力守11,600點關卡；分析師表示，目前期指逆價差擴大，外資淨多單減少4,883口降至42,893口，展望後市，短線市場風險情緒尚未消除，盤勢將維持區間震盪格局。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周三衝高後回落，三大指數開高走低收黑，拖累昨天日韓股市早盤走勢疲軟，受此影響，台股昨以下跌15點開出，盤面上電子三王走勢偏弱，全日多在平盤下震盪。

其中又以股王大立光下跌逾2%尤為弱勢，帶動指數盤中一度跌近百點，所幸10時過後金融股扮演撐盤角色，使跌幅不致擴大，終場加權指數跌52點，收10,662點，成交量能1,205億元。

期貨方面，台指期買氣同樣不繼，昨天收跌60點至10,626點。價差方面，台指期為逆價差38.38點，電子期逆價差1.88點，金融期逆價差4.42點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天賣超53.83億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,936口至4,921口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,883口至42,893口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是減少4,477口至9,342口。

展望後市，永豐期貨指出，就技術面觀察，大盤反彈過後昨日以帶下影線黑K棒再度失守半年線，成交量縮，若未見到帶量突破，指數短線在半年線附近震盪整理機率較高。

元大期貨認為，目前選擇權波動率指數從16.91上升至17.99，中止連續三日下降趨勢，但期現貨逆價差仍還有38點，顯示市場風險情緒尚未消除。

台指期受美股拖累，開紅盤後第二個交易日未能持續反彈，但盤中跌幅收斂並守住10,600點，空方下殺意願不強；展望盤勢，目前基本面不弱，但行情受美國升息等不確定因素影響，短線偏向震盪。

群益期貨表示，當前外資期現貨同步做空，自營商選擇權偏多縮減，月、周選多空雙方未平倉（OI）增量呈現互不相讓，整體籌碼面中性格局看待。