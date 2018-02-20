美股止穩 權證市場可留意台泥、上銀等標的

2018-02-20 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



國際股市回穩，台股12日封關日收紅，首度創下農曆年萬點封關，展望狗年開紅盤，法人認為無需太悲觀，若後續美股仍有機會止穩，台股反彈機會大增。兆豐證券金融商品部建議，若農曆年後想介入權證市場，可留意台泥（ 1101）、上銀（2409）、華邦電（2344）、力成（6239）等。

台泥大陸房地產投資超預期，建築業PMI（採購經理人）指數創五年新高，預期元宵節後各地陸續復工將帶動水泥需求。2018年中國持續嚴格執行錯峰生產與環保限產下，預估中國水泥價格與毛利將較去年攀升，和平電廠方面，因2017年煤炭價格大幅上漲，預期2018年電價將會反應2017年成本價格，電價有望調漲。

上銀受惠產業景氣持續復甦且產能逐步增加，上銀1月營收達22.55億元，為歷年最高且大幅優於原先預期，主因歐美以外市場對自動化設備及單軸機器人需求強勁，彌補歐美聖誕假期出貨減少，而大陸蘇州廠也開始加入量產，貢獻營收再攀高。該公司董事長卓永財先前指出，目前線性滑軌與直驅機器人供應持續吃緊，某些款式滾珠螺桿大幅缺貨，上銀目前訂單能見度達6個月。

展望2018年，隨中國自動化需求暢旺，加上本業滑軌與滾珠螺桿拉貨大幅提升，訂單回流速度優於原先預期。上銀目前股價本益比約28倍，略高於歷史12~40倍區間平均值，受智慧自動化和機器人產業不斷升級，加上中國大陸轉型，其次晶圓半導體、面板、醫療、交通建設等應用需求轉佳，機器人與自動化設備需求旺，對2018年產業趨勢正向看待，在新產品陸續出貨，且訂單回流速度大幅優於預期，近期營收動能轉強，投資人可適時利用權證進可攻、退可守的特性參與看好的個股。

華邦電第4季營收132.06億元，營收成長動能主要來自Flash，主因產能增加與市場需求轉強。預期2018第1季，NAND Flash與NOR Flash需求仍將吃緊，DRAM產品客戶需求也仍佳。展望2018年，該公司預期DRAM與Flash整體市場市況仍健康，目前仍處供不應求的情形，預估2018 年月產能將由去年的4.6萬片提升至 5.2 萬片，以支應客戶需求。

力成記憶體封測廠受惠NAND FLASH及行動DRAM成長帶動，去年第4季營收持續增長，在本業獲利提升下，稅後淨利年增15.2%至16.55億元，每股賺2.12元。