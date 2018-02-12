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越晚越冷！今晚到明晨寒流影響大 可能有6度低溫

最牛一輪／儒鴻擴產 國泰76按讚

2018-02-12 05:07經濟日報 記者 王皓正

成衣龍頭儒鴻（1476）表示，越南新增產能將在第2季投入，帶動營運增溫。

法人評估，新客戶和新產品為儒鴻今年最大成長動能，將帶動今年毛利率較去年增加2個百分點，獲利也將開出佳績。

看好儒鴻後市的投資人，可留意相關認購權證，例如儒鴻國泰76購01（070089），目前為價外5.3%，實質槓桿5.3倍，距離到期日122天。

儒鴻國泰認購

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