親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

振奮！雲門翠堤大樓持續搜救 凌晨疑偵測到人的脈動

台指期 短線震盪偏空

2018-02-09 03:02經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（8）日震盪整理，指數力守11,500點關卡；分析師表示，目前期指逆價差收歛，外資淨多單減少2,249口，淨多單部位降至45,939口，展望後市，短線彈升仍可能遭遇賣壓抵抗，盤勢將維持震盪偏空格局。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周三持續震盪，道瓊指數盤中一度上漲逾380點，但終場美股四大指數均收黑。不過昨天日、韓股市早盤走強，激勵加權指數早盤開高走揚，然美股電子盤偏弱，加上臨近封關多頭追價意願不足，開盤不久後逢高調節賣壓出籠，權值股台積電、鴻海由紅翻黑。

10時過後陸股反彈失利後跳水，打壓加權指數持續於平盤之下震盪，終場跌23點，收10,528點，成交量1,198億，較前一日縮減559億元。台指期則震盪收平，收10,518點。

價差方面，台指期逆價差縮至10.52點，電子期逆價差縮至0.78點，金融期轉為正價差0.69點。

永豐期貨表示，觀察籌碼面變化，現貨部分，三大法人賣超119.34 億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,927口至2,766口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,249口至45,939口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單減少63口至11,949口。

永豐期貨指出，就技術面觀察，大盤連二日以帶上影線K棒反彈上攻10,600點失利，顯示指數上方逢高調節賣壓仍重，維持震盪偏弱格局。

展望後市，由於昨天成交量能續減，農曆春節假期前多頭買盤縮手，加上國際股市持續大幅震盪，短線波動恐加劇，仍需留意交易風險。

元大期貨表示，近日美股激烈波動，且未完全止穩，加上外資現貨部位持續明顯賣超，封關前台指期行情仍需謹慎看待。

群益期貨認為，在倒數封關前夕，多空呈現縮手，但目前上檔賣壓持續壟罩，以及在新台幣轉貶值態勢下，台股期現貨仍震盪偏空看待。

整體而言，外資期現貨同步作空，籌碼面持續偏空看待。至於技術面，台股逐漸形成三角收斂，短線隨量能冷凍，封關前持續呈現區間震盪格局。

台指期期貨
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

面板雙虎 認購聚光

2018-02-09 00:02

期貨商論壇／選擇權 布局賣權

2018-02-09 03:02

期貨商論壇／玉山金期 可留意

2018-02-09 03:02

全民權證／為升頎邦 兩檔吸睛

2018-02-09 00:02

全民權證／國巨大江 選價外10%

2018-02-09 00:02

全民權證／中美晶環球晶 看俏

2018-02-09 00:02

最牛一輪／建準犀利 永豐77帶財

2018-02-09 00:02

聯亞晶電權證 挑逾100天

2018-02-09 00:02

智邦宏碁 權證瞄準長天期

2018-02-09 00:02

2月電子期跌 金融期漲

2018-02-08 14:17

2月台指期持平

2018-02-08 14:16

法人：亂流後大中華市場可望回神 A股基金低點加碼

2018-02-08 10:35
看更多

熱門文章

空方大軍壓境..為什麼外資還是繼續買超宏碁

2018-02-08 19:56

元月營收增幅 這15檔最強

2018-02-08 14:37

影／黃文清：農曆年前消化賣壓 年後找尋低點布局

2018-02-08 09:05

中美晶、環球晶業績熱 股價唱反調

2018-02-08 14:37

台股盤整收黑 法人估年後資金歸隊

2018-02-08 15:08

陸股ETF人氣衝 中國A50正2爆5萬張掛牌大量

2018-02-08 15:02

台股高低震盪近百點 終場下跌23點收10,528

2018-02-08 13:52

Tesla新車生產順利 法人樂看和大、貿聯

2018-02-08 14:37

1月合併營收創新猷 前十強出列

2018-02-08 11:34

友達法說精彩 股價站回月線

2018-02-08 14:37

台股買盤力道減弱 八大行庫連3天買逾百億元

2018-02-08 12:15

三檔新興市場債基金 年化配息率達9%

2018-02-08 17:21

宏空方大軍壓境 碁早盤漲幅收斂至0.2%

2018-02-08 10:59

矽格今年EPS 法人估3.0元上下

2018-02-08 10:37

精材股價由高點修正近四成 早盤作跌深反彈

2018-02-08 09:29

簡伯儀：台股短線有整理必要 靜待量縮止穩

2018-02-08 13:37

緯創元月營收794.01億元 年增45.18%

2018-02-08 18:03

葡眾現金股利逾74元 葡萄王大補

2018-02-08 23:10

業績成長股 可攻可守

2018-02-09 00:02

亞股重挫築短底後 有機會見快速反彈

2018-02-08 10:28

美股處於大跌後餘波震盪 選股不選市

2018-02-08 09:03

匯率變數多 外資砍精華目標價

2018-02-08 14:37

四個訊號…台股恐慌消退

2018-02-09 00:56

友達1月營收月增1.42% 股價逆勢上揚

2018-02-08 13:57

漲價挹注 被動元件首季不淡

2018-02-08 14:20

布局陸港市場 可趁回檔買入

2018-02-08 14:37

智原去年第4季毛利率54.6% 創下十年新高

2018-02-08 16:49

中美晶與環球晶母子同慶 1月業績雙創新高

2018-02-08 13:23

漲價挹注 被動元件廠第1季淡季不淡

2018-02-08 12:20

開發金1月每股賺0.12元 創歷年同期新高

2018-02-08 19:33

1月營收／矽格年增41% 創同期新高

2018-02-08 14:20

文曄科技去年獲利年增48％ 每股盈餘5.26元

2018-02-08 18:54

台股量縮盤整 買盤觀望

2018-02-08 11:37

元月業績創新高 宇瞻勁揚

2018-02-08 14:37

國泰金1月每股大賺1.16元 歷史新高

2018-02-08 08:55

世芯早盤股價走揚 一度上攻百元

2018-02-08 10:56

環球晶1月營收47.37億元 連續三個月創新高

2018-02-08 10:44

追價勢弱 台股靠金融穩盤

2018-02-08 14:37

英業達1月營收236.34億元 年增20.36%

2018-02-08 14:25

匯賺科獲蘋果HomePod訂單 1月營收雙成長

2018-02-08 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top