台指期 短線震盪偏空

2018-02-09 03:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（8）日震盪整理，指數力守11,500點關卡；分析師表示，目前期指逆價差收歛，外資淨多單減少2,249口，淨多單部位降至45,939口，展望後市，短線彈升仍可能遭遇賣壓抵抗，盤勢將維持震盪偏空格局。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周三持續震盪，道瓊指數盤中一度上漲逾380點，但終場美股四大指數均收黑。不過昨天日、韓股市早盤走強，激勵加權指數早盤開高走揚，然美股電子盤偏弱，加上臨近封關多頭追價意願不足，開盤不久後逢高調節賣壓出籠，權值股台積電、鴻海由紅翻黑。

10時過後陸股反彈失利後跳水，打壓加權指數持續於平盤之下震盪，終場跌23點，收10,528點，成交量1,198億，較前一日縮減559億元。台指期則震盪收平，收10,518點。

價差方面，台指期逆價差縮至10.52點，電子期逆價差縮至0.78點，金融期轉為正價差0.69點。

永豐期貨表示，觀察籌碼面變化，現貨部分，三大法人賣超119.34 億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,927口至2,766口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,249口至45,939口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單減少63口至11,949口。

永豐期貨指出，就技術面觀察，大盤連二日以帶上影線K棒反彈上攻10,600點失利，顯示指數上方逢高調節賣壓仍重，維持震盪偏弱格局。

展望後市，由於昨天成交量能續減，農曆春節假期前多頭買盤縮手，加上國際股市持續大幅震盪，短線波動恐加劇，仍需留意交易風險。

元大期貨表示，近日美股激烈波動，且未完全止穩，加上外資現貨部位持續明顯賣超，封關前台指期行情仍需謹慎看待。

群益期貨認為，在倒數封關前夕，多空呈現縮手，但目前上檔賣壓持續壟罩，以及在新台幣轉貶值態勢下，台股期現貨仍震盪偏空看待。

整體而言，外資期現貨同步作空，籌碼面持續偏空看待。至於技術面，台股逐漸形成三角收斂，短線隨量能冷凍，封關前持續呈現區間震盪格局。