親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

吳志揚避戰桃園 包正豪罵：政壇媽寶

遲緩型？直腸型？解析你是哪種便秘 遠離卡卡人生

台股收盤重挫542點 一天市值縮水1.62兆元

2018-02-06 14:10經濟日報 記者林超熙╱即時報導

台股。 記者楊萬雲／攝影
台股。 記者楊萬雲／攝影
分享
台股今（6）日收盤重挫542.25點，收10,404.0點，成交量爆增至2,408.82億元，日K線收根「巨量長黑」棒，一天的市值總計縮水1.62兆元。

美股崩跌，全球股災。繼上星期五道瓊指數大跌666點後，昨天單日又一口氣暴跌1,175點，創下美股有史以來的單日最大跌點，市場恐慌指數飆高，影響所及，早台股一小時開盤的日韓股市也紛紛中箭落馬，一開盤均告重挫，尤以日股跌點更一度逾千點最慘。

台股也以下跌185.24點的10,761.01點開出，一舉跌破季線與半年線雙關卡，且開盤後跌勢非但沒有收斂，仍持續往下摜殺，市場悲觀氛圍凝重，尾盤台積電跌幅收斂，年線才失而復得，終場收盤指數重挫542.25點，以10,404.0點作收，成交量2,408.82億元，但日K線收根「巨量長黑」棒，一天的市值計縮水1.62兆元，恐測萬點大關。

今天台股開盤全盤皆墨，投資人寄望的封關紅包行情落空，引發不願抱股過年的退場賣股，於中場後一波波反手殺出，大盤最受關注的指標股蘋概三雄台積電、大立光、鴻海，以及台泥、統一、台塑、台化、富邦金、國泰金、台達電、華碩、聯發科等分布在傳產、金融與電子的大型權值股，跌幅均落在3%~7%間，使得指數一度重挫逾645點，指數跌幅擴大至5.9%。

美股的連續暴跌，嚇壞全球投資人，證券分析師指出，今天美股電子盤仍持續往下掉，截至台北時間13時15分的電子盤報價，小DJ期指電子盤再重挫622.0點、小Nasdsaq期指電子盤仍重跌74.75點、S&P期指則下挫42.2點，透露出美股跌勢似乎還未穩住，也是引發亞股盤中跌勢不斷擴大主因所在。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，不要急躁進場搶反彈，因為未來局勢仍不明，搶反彈很可能會擴大套牢與傷害，不妨先檢視自己手中持股，如果是前波漲太兇的族群，且基本面題材不強，純粹是炒村料漲價題材，受惠利基不大者，反彈該減碼時，就該減碼出場，以防日後可能的補跌風險。

美國10年期公債利率由前日的2.85%跌至昨日的2.7%，照理說，美股昨日應該穩住才對，但卻只穩住早盤走勢，道瓊於中場後開始上演逃命波走勢，也由於美股一路急漲，幾乎沒有回檔修正降溫，才會跌得如此慘重，美股的修正是否就此結束，投資人宜多加觀察。

證券商表示，截至昨日止，只有零星的融資保證金催繳，但是，今天這根長黑下來，已經有不少個股的短線跌幅已超過三成或四成，這些股票面臨融資催繳壓力，日積月累愈加沈重，預料今天收完盤後，會有更多因股價重挫，引發保證金不足的融資戶，會接到券商打過去的催繳電話，這股沈重壓力值得投資人留意。

美股台股

相關新聞

台指期今成交40.77萬口 創下新巨量

2018-02-06 14:10

機器人追殺 台股期現貨爆量重挫

2018-02-06 13:47

法巴投資展望：持平看台股、看弱中國今年表現

2018-02-06 12:40

「機器人」砍單 期現貨巨量長黑撼動信心

2018-02-06 12:12

期貨爆巨量 期貨商加強警戒保證金水位

2018-02-06 12:10

美股若無法止跌 分析師：台股恐測萬點大關

2018-02-06 12:05

台股大跌 認售權證當家

2018-02-06 11:34

道瓊狂瀉 期貨夜盤爆史上最大量

2018-02-06 11:23

富邦VIX大漲55% 爆出20萬巨量解套潮

2018-02-06 10:24

Homepod 9日開賣 權證聚焦這四檔

2018-02-06 10:11

台指期巨量殺盤 平倉、停損賣壓沈重

2018-02-06 09:16

權民搶百萬／元大證總經理陳麒漳：券商避險 建議免稅

2018-02-06 01:37

權民搶百萬／群益金鼎證董事長王濬智：開放商品 業界利多

2018-02-06 01:37

權民搶百萬／凱基證董事長許道義：借鏡星港 衝刺量能

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／元富證董事長陳俊宏：撮合制度 盡快改進

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／中國信託證董事長陸子元：交投熱絡 表現亮眼

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／永豐金證董事長朱士廷：外商加入 做大市場

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／國泰證董事長莊順裕：產官力推 壯大規模

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／富邦證總經理程明乾：今年展望 好上加好

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／兆豐證董事長簡鴻文：調降稅負 創造三贏

2018-02-06 01:36

權民搶百萬／年後加碼抽 天天送萬元

2018-02-06 01:36

權民搶百萬 帶動430億量能

2018-02-06 01:36

期貨商論壇／選擇權 切入價平

2018-02-06 00:32

期貨商論壇／TPK期 避險操作

2018-02-06 00:32

三類契約保證金 暫調高

2018-02-06 00:29

全民權證／可成利多 瞄準價平

2018-02-06 00:02

全民權證／台積、創意 挑逾60天

2018-02-06 00:02

全民權證／聯詠強勢 押微價外

2018-02-06 00:02

最牛一輪／新唐績優 凱基77沾光

2018-02-06 00:02

日月光看俏 四檔吸睛

2018-02-06 00:02

華通、新麥 優選長天期

2018-02-06 00:02

和大、緯創 認購帶勁

2018-02-06 00:02

2月電子期金融期齊跌

2018-02-05 14:15

2月台指期跌186點

2018-02-05 14:04

台指期收跌186點 專家：三要點緊盯今日夜盤交易

2018-02-05 14:00

美股重挫夜盤大震盪 道瓊期貨創最大量

2018-02-05 11:42

5G時代來臨、小型基地台成關鍵 權證聚焦這幾檔

2018-02-05 10:46

眾人皆跌我獨漲 群益期可望受惠避險業績

2018-02-05 09:43
看更多

熱門文章

台股開盤一小時 跌逾500點

2018-02-06 10:06

台股收盤重挫542點 史上第六大跌點

2018-02-06 13:47

全球股災 台股重挫逾300點失守半年線

2018-02-06 09:21

美股重挫強震 謝金河：恐有餘震

2018-02-05 21:17

劉憶如：美股失去吸引力 全球資本市場又要累了

2018-02-06 10:43

美股崩跌逾千點 投資人起床以為自己眼花

2018-02-06 10:00

美股崩跌 儲祥生：投資人謹守三大原則

2018-02-06 11:36

台積電重挫 市值兩日蒸發6,000億元

2018-02-06 11:32

需求疲弱 大立光營收減28%

2018-02-06 00:36

黑色星期一 公股進場護盤

2018-02-06 00:21

台股基本面佳 主委信心喊話

2018-02-06 00:28

籌碼安定股 抗跌指標

2018-02-06 00:02

美股狂瀉台股暴跌 投顧：今天最恐慌

2018-02-06 11:07

台股狂跌645點 創盤中史上最大跌點

2018-02-06 12:51

台股一度狂跌602點 盤中史上第4大跌點

2018-02-06 12:22

道瓊狂瀉1175點 台股面臨季線保衛戰

2018-02-06 08:34

台股創盤中最大跌點 股民哀號心已下雪

2018-02-06 14:02

顧立雄穩健啟動台股逐筆交易 研議先降權證避險稅率

2018-02-05 17:55

台股跟著美股跌 投信：回檔不用怕

2018-02-06 09:04

法人建議 短線布局以新興國家股債為首選

2018-02-06 10:32

iPhone X賣不好？股王大立光元月營收月減28%

2018-02-05 16:32

美股重挫二日 美國10年期公債殖利率已出現下跌

2018-02-06 09:10

玉山金今宣布科技長 挖角陳昇瑋

2018-02-06 14:08

IC設計廠 元月報喜

2018-02-06 00:03

富邦VIX大漲55% 爆出20萬巨量解套潮

2018-02-06 10:24

台指期巨量殺盤 平倉、停損賣壓沈重

2018-02-06 09:16

台股爆量重挫580點 一度失守年線

2018-02-06 11:07

台股盤中重挫逾350點 國安基金目前不進場

2018-02-06 09:47

台股暴跌 蘋概非蘋哀鴻遍野

2018-02-06 12:05

台股重挫 國安基金淡定、官股券商進場護盤

2018-02-05 22:30

外資下修出貨 大立光利空擴大

2018-02-06 00:35

群創AM miniLED 技術 CES展亮相訂單湧入

2018-02-06 11:04

台股挫 專家：封關前逢反彈宜減碼

2018-02-05 14:18

美股崩跌元月營收弱 大立光跌幅近10%

2018-02-06 11:39

美股漲多拉回 短線暫陷整理

2018-02-05 21:35

台股巨量長黑收盤暴跌542點 恐測萬點支撐

2018-02-06 14:03

大立光元月營收35.1億元 月減28%

2018-02-05 15:43

創意減36% 探十個月低點

2018-02-06 00:03

台股重挫 台積電單日市值縮水近5千億

2018-02-06 13:31

台股盤中大跌逾570點 年線保衛戰

2018-02-06 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top