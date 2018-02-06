台股收盤重挫542點 一天市值縮水1.62兆元

2018-02-06 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



台股。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook 台股今（6）日收盤重挫542.25點，收10,404.0點，成交量爆增至2,408.82億元，日K線收根「巨量長黑」棒，一天的市值總計縮水1.62兆元。

美股崩跌，全球股災。繼上星期五道瓊指數大跌666點後，昨天單日又一口氣暴跌1,175點，創下美股有史以來的單日最大跌點，市場恐慌指數飆高，影響所及，早台股一小時開盤的日韓股市也紛紛中箭落馬，一開盤均告重挫，尤以日股跌點更一度逾千點最慘。

台股也以下跌185.24點的10,761.01點開出，一舉跌破季線與半年線雙關卡，且開盤後跌勢非但沒有收斂，仍持續往下摜殺，市場悲觀氛圍凝重，尾盤台積電跌幅收斂，年線才失而復得，終場收盤指數重挫542.25點，以10,404.0點作收，成交量2,408.82億元，但日K線收根「巨量長黑」棒，一天的市值計縮水1.62兆元，恐測萬點大關。

今天台股開盤全盤皆墨，投資人寄望的封關紅包行情落空，引發不願抱股過年的退場賣股，於中場後一波波反手殺出，大盤最受關注的指標股蘋概三雄台積電、大立光、鴻海，以及台泥、統一、台塑、台化、富邦金、國泰金、台達電、華碩、聯發科等分布在傳產、金融與電子的大型權值股，跌幅均落在3%~7%間，使得指數一度重挫逾645點，指數跌幅擴大至5.9%。

美股的連續暴跌，嚇壞全球投資人，證券分析師指出，今天美股電子盤仍持續往下掉，截至台北時間13時15分的電子盤報價，小DJ期指電子盤再重挫622.0點、小Nasdsaq期指電子盤仍重跌74.75點、S&P期指則下挫42.2點，透露出美股跌勢似乎還未穩住，也是引發亞股盤中跌勢不斷擴大主因所在。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，不要急躁進場搶反彈，因為未來局勢仍不明，搶反彈很可能會擴大套牢與傷害，不妨先檢視自己手中持股，如果是前波漲太兇的族群，且基本面題材不強，純粹是炒村料漲價題材，受惠利基不大者，反彈該減碼時，就該減碼出場，以防日後可能的補跌風險。

美國10年期公債利率由前日的2.85%跌至昨日的2.7%，照理說，美股昨日應該穩住才對，但卻只穩住早盤走勢，道瓊於中場後開始上演逃命波走勢，也由於美股一路急漲，幾乎沒有回檔修正降溫，才會跌得如此慘重，美股的修正是否就此結束，投資人宜多加觀察。

證券商表示，截至昨日止，只有零星的融資保證金催繳，但是，今天這根長黑下來，已經有不少個股的短線跌幅已超過三成或四成，這些股票面臨融資催繳壓力，日積月累愈加沈重，預料今天收完盤後，會有更多因股價重挫，引發保證金不足的融資戶，會接到券商打過去的催繳電話，這股沈重壓力值得投資人留意。