台指期今成交40.77萬口 創下新巨量

2018-02-06 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



台指期連續兩日跳空開低，盤中一度大跌685點，並一度跌破年線及10,300點，終場拉回逾100點，年線失而復得，收在10,399點，成交量40.77萬口，創下歷史新巨量。

台指期今日跳空以10,643點低點開出後，盤中一度大跌逾600點，富邦期貨協理范炳杰表示，加權股價指數受到美股重挫、電子盤持續重挫影響下，今日跳空開低摜破季線，指數盤中仍持續摜壓，使得日K線出現長黑K棒走跌，技術面來看表現極度弱勢。

觀察今日隱含波動率開高後震盪衝高，范炳杰指出，盤中不管是買權或賣權皆飆升40%以上水準，是選擇權交易以來首見的現象，顯示市場心態面極度恐慌害怕格局。

此外隱含波動率在十點見到高點後出現小幅度壓回，多單停損完畢，後續若隱含波動率仍大幅度走揚，代表市場心態面沒有真正止穩，指數仍有震盪壓回疑慮，後續需要留意日K線今日能否留出長下影線，對於指數止穩才會有正面大的激勵效果。

從價差部分來看，范炳杰指出，今日價差呈現開平後逐步震盪走弱格局，顯示上檔具有一定的反壓， 盤中期現貨逆價差並一度擴大到0.4%水位，代表期貨多單出現停損跡象。

在選擇權、台指期見到多單停損跡象，後續觀察日K線能否拉出長下影像，在多單停損後，指數才具有向上止穩的契機，否則若後續美股續跌、技術面弱勢下，就算指數反彈，仍需以避險的角度去思考。